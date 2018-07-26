О даровании детей помолятся прихожане храма в Петровском парке

Служба перед иконой «Пояс Пресвятой Богородицы» пройдет в Благовещенском храме, который расположен на Красноармейской улице. Верующих будут ждать в субботу, 28 июля. Об этом рассказал священник Николай Михалев.

− В настоящее время каждая пятая российская супружеская пара сталкивается с трудностями при реализации одной из главных функций семейной жизни — репродуктивной. Причины бесплодия могут быть разными, но для верующего человека главной составляющей жизни является духовность, которая влияет и на психологическое состояние, и даже на физическое, − пояснил священник.

Богослужение пройдет по адресу ул. Красноармейская, д. 2. Начало в 10.15. (мю)