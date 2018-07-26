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5 опасностей, подстерегающих беременную летом
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5 опасностей, подстерегающих беременную летом 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Беременность летом часто кажется нам самым выигрышным вариантом. Можно носить лёгкие платья, нежиться под солнышком, есть свежие фрукты и овощи и купаться. Но не всё так однозначно, летом так же, как и в любое другое время года, существуют некоторые особенности, которые определённым образом могут отразиться на здоровье будущих мам и их малышей. Для беременной женщины лето — это не только солнце и пляж, это ещё и последствия длительного воздействия высокой температуры и сухого воздуха. Мне повезло побыть беременной и зимой, и летом — так вот, в каждом времени года есть свои особенности, с которыми больше всего приходится считаться именно беременным женщинам.
Высокая температура и сухость воздуха
Бывает так, что даже в средней полосе летом столбики термометра могут дотягивать до +40 и выше. Знойное лето — это испытание для всех, и особенно для будущих мам. Во время жары увеличивается потоотделение и учащается дыхание, мы теряем много жидкости. Наша кровь густеет, могут происходить перепады давления, может возникать головокружение и усиливаться тошнота. Но самое грозное осложнение воздействия жары — это обмороки. С ними чаще могут сталкиваться будущие мамы на ранних сроках беременности. Первыми симптомами надвигающегося обморока обычно являются «мушки» или потемнение в глазах, звон в ушах, тяжесть во всём теле, усиливается тошнота, повышается слюноотделение. Если в этот момент вы находитесь в общественном месте, то нужно срочно опуститься на пол или на землю. И громко сказать: «Я беременна, и мне плохо, помогите!» Всегда носите с собой в сумке воду и что-нибудь сладкое. Никогда не забуду, как я сползла в душном автобусе по стеночке на 9-й неделе беременности, незабываемые ощущения. Ещё одна особенность: летом хочется много пить и мало есть. К сожалению, многие врачи всё ещё ограничивают будущих мам в питье, особенно после 32-й недели — для профилактики отёков. Это грубое заблуждение, потому что если в жару перестать пить, то можно серьёзно навредить почкам. Беременной женщине необходимо пить не менее 2 литров простой воды в день, а для профилактики отёков лучше ограничить соль, колбасы и газированные напитки.
Насекомые
Комары, слепни, мухи, клещи, муравьи, пчёлы, шершни и прочие насекомые могут стать настоящей проблемой для будущей мамы. Особенную опасность представляют искодовые клещи, переносчики множества опасных заболеваний, среди которых энцефалит и лайм-боррелиоз. В средней полосе России они очень распространены. Прививку от клещевого энцефалита во время беременности ставить не рекомендуется, поэтому приходится принимать другие меры предосторожности: различные репелленты и внимательный выбор территории для отдыха. Во время беременности особенным образом начинает работать иммунная система. Повышается восприимчивость ко многим аллергенам, особенно тем, которые могут попадать в организм при укусе насекомых. Может быть обострена чувствительность к укусам пчёл или ос вплоть до анафилактического шока. Поэтому если вы собираетесь поближе к природе, то запаситесь средствами от жужжащих паразитов, противозудными и антигистаминными препаратами, предварительно, конечно, обсудив их применение со своим врачом.
Незнакомые водоёмы и купание
На самом деле купаться во время беременности очень полезно, это благотворно влияет на мамину спину, нормализует кровяное давление, мягко тренирует мышцы. Но вот купаться в открытых водоёмах беременным надо с осторожностью. Здесь главная опасность заключается в том, что у будущей мамы, особенно на поздних сроках, в воде может произойти судорога. Во время беременности из-за нехватки ионов Са+ и Мg+, которые идут на построение скелета будущего малыша, нарушается проводимость нервных импульсов в мышцах. Это ощущается как сильная и резкая боль в ноге. А спровоцировать судорогу может очень холодная вода. Особенно опасно это в водоёмах, богатых подводными ключевыми источниками. В них, как правило, на поверхности вода тёплая и прогретая солнцем, а ближе ко дну очень холодная. Кроме того, на поздних сроках у женщины смещается центр тяжести, и она становится не такой маневренной при движениях, поэтому при выборе места для купания нужно обращать внимание на дно водоёмов, чтобы оно было чистым, не илистым и без большого количества водорослей.
Кишечные инфекции и отравления
В жару, особенно на массовых курортах, есть опасность зацепить какое-нибудь кишечное расстройство. Обычному-то человеку нелегко с такой болячкой, а уж если недуг сразил будущую маму, то тут совсем тяжело. У беременных женщин ощутимо снижается иммунитет, изменяется кислотность в желудке, что ведёт к большой восприимчивости к различным бактериям и токсинам. Кроме того, на поздних сроках выросшая матка значительно сдавливает органы брюшной полости, что изменяет работу желудочно-кишечного тракта. Всё это делает женщину очень уязвимой перед возбудителями кишечных расстройств. Поэтому в любой непонятной ситуации мойте руки, а ещё лучше — постоянно носите с собой обеззараживающие салфетки или жидкость для обработки рук. Если на отдыхе вы посещаете рестораны и кафе, то откажитесь от блюд, содержащих сырое мясо (суши, мясо с кровью, вяленое мясо и т.д.) и сырые яйца.
Перелёты и смена климата летом
Многие из будущих мам предпочитают провести беременность не в душном городе, а на морском побережье. И это прекрасное решение, но тут тоже есть свои нюансы. Если вы летите из средней полосы, где температура летом в районе +25, в какой-нибудь солнечный Таиланд, где жара зашкаливает за +40 и сильная влажность, то есть вероятность, что вам будет нелегко. Дело в том, что организм будущей мамы тратит очень много сил на обеспечение питания и безопасности будущему малышу. И если беременная женщина из одной температурной среды попадает в более жаркий климат, то организму приходится тратить силы ещё и на адаптацию, а это двойная нагрузка, которая может вылиться в те же обмороки, а на поздних сроках в перепады давления и даже обострение симптомов позднего гестоза. Старайтесь выбирать для отдыха в интересном положении курорты, где климат будет чуть теплее или такой же, как в месте, где вы постоянно живёте. Беременность летом действительно прекрасна, если не забывать заботиться о себе. Не пытаться охватить все радости лета, а внимательно прислушиваться к себе и выбирать удовольствия по силам. И конечно, не забывать о собственной безопасности. У вас под рукой всегда должны быть деньги, паспорт и полис медицинского страхования.
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