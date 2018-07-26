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17 людей, которые потерпели эпичное фиаско
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17 людей, которые потерпели эпичное фиаско 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
1. Как-то не гламурно получилось (верхнее фото)
В интернете можно найти множество фотографий человеческих неудач. Одни вызывают у нас смех, другие — чувство неловкости, а какие-то заставляются съёжиться и испытать облегчение, что подобное произошло не с нами. Собрали для вас 17 фотографии людей, которые потерпели настолько эпичные неудачи, что смотреть на них и смешно, и больно.
2. Хотелось бы, чтобы это был Photoshop… 3. Держитесь подальше от машин в дождь 4. Это была плохая идея 5. Да вы что там, издеваетесь?! 6. Вот не повезло, так не повезло 7. «Не надо было обманывать»: женская месть страшна и беспощадна 8. Осторожно, двери закрываются 9. От такого никто не застрахован 10. Главное, что платье не порвалось! 11. «Они ведь поймали детей, правда?!» 12. Слишком много птиц, слишком много времени 13. Спорт бывает жестоким 14. Когда забыл закрыть окно в машине 15. Кому-то просто нужен отпуск 16. Надеемся, что это было хотя бы вкусно 17. Это фиаско, братан А с вами случалось нечто подобное? Поделитесь с нами в комментариях!
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