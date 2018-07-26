Известные мошенницы и аферистки

Вивьен Ли оставила свой след в истории, как талантливая актриса, Коко Шанель все запомнили по маленькому черному платью и модной революции, а благодаря Марии Кьюри мир узнал о существовании радия и полония. Все мы находим применение своему таланту, но есть женщины чьи способности пригодились им не для великих дел, а для крупных афер и изощренных мошеннических схем. Когда хочется красиво жить: Известные мошенницы и аферистки Элизабет Холмс

Элизабет Холмс называли «самой молодой девушкой-миллиардером

в истории» и « Стивом Джобсом в юбке», пока построенная ей империя Theranos не рухнула, раскрывая мошенничество своей основательницы. С детства Элизабет хотела

помогать людям и совершить медицинский переворот, создав устройство, которое

сможет делать анализы из нескольких капель крови пациентов. Основав стартап,

Элизабет приступила к привлечению инвесторов, от которых получала деньги, вводя их в заблуждение рассказами о достижениях компании. После

полученных инвестиций, Theranos оценивали в 9 миллиардов долларов, и многие действительно

верили, что Элизабет совершит переворот в медицине. На деле оказалось, что Theranos практически

не сдвинулись с места, а все свои исследования проводили с помощью техники

компаний-конкурентов. Американский журналист Джон Каррейру провел

расследование, которого хватило на целую книгу «Bad Blood», чтобы

общественность смогла узнать правду про Элизабет Холмс.

Линда Тейлор

"У нее было 80 имен, 30 адресов, 12 карт социальной

защиты, а еще она получала ветеранскую пенсию за 4 несуществовавших мужей,

погибших на войне. Она пользовалась медицинской страховкой и собирала

продуктовые карточки по каждому из своих имен. Ее доход, не облагавшийся

налогом, превышал $150 тыс. " — именно так описывал 40-ой президент США Рональд Рейган «королеву пособий» Линду Тейлор. Помимо махинаций с пособиями,

Линду уличили в убийствах, похищениях людей и торговлю детьми. Люди, знакомые с ней во времена лихой молодости, с большой надеждой на отрицательный ответ

спрашивали у детективов жива ли Линда и говорили, что эта женщина способна на все.

Кесси Чедвик

Путь к своей самой большой афере Кесси Чедвик начала с юных

лет. Когда ей было всего 14, она предъявила в банке документ о наследстве от выдуманного дяди из Англии, открыла в этом же банке счет и отправилась по магазинам, где расплачивалась с продавцами пустыми чеками. Потом было несколько

смен имен, неудачное замужество и семейная жизнь длиной в 11 дней, тюремный срок

за мошенничество и открытие борделя. Встретив своего второго мужа, богатого

вдовца Лероя Чедвика, и получив возможность тратить его деньги и жить в роскоши, Кесси решается на свою самую известную аферу. Она представляется всем

незаконнорожденной дочерью и наследницей мультимиллионера Эндрю Карнеги , и опираясь на имя «отца», набирает в банке кредитов и говорит всем, что скоро

получит наследство в 400 миллионов долларов. Кроме того, представители

некоторых банков сами гонялись за Кесси, предлагая ей кредиты под самые высокие

проценты. За мошенничество Кесси осудили на 14 лет тюрьмы, а сам Эндрю Карнеги

приезжал на суд, чтобы своими глазами увидеть женщину, которая смогла обмануть

множество банкиров.

Сара Рейчел Рассел Сара Рейчел Рассел, более известная как мадам Рейчел, нажила

своё состояние на желании всех женщин быть красивыми. Под эгидой «Вечная

красота» мадам Рейчел открыла свой салон-магазин, где продавала дорогу

косметику и делала богатым женщинам косметические процедуры. У неё можно было

купить бутылку «Омолаживающей воды из Иордании», «Золотой шампунь для мытья

волос», «Горную росу против морщин» и королевский крем для лица. Самой

востребованной процедурой в списке её салона было, так называемое,

«эмалирование». Клиентки мадам Рейчел были готовы на всё ради фарфоровой белой

кожи, поэтому отдавали деньги за разработанную ей процедуру. Сначала мадам

оттирала их кожу различными лосьонами для удаления волос, потом мыла щелочью, а затем заполняла все линии и морщины на лице густой белой пастой.

Помимо сомнительных косметических средств, мадам Рейчел делала состояние на шантаже своих клиенток. Женщины, не располагавшие своим имуществом, в тайне от мужей тратили их деньги на походы к мадам Рейчел. Многие из них боялись

рассказать мужьям правду, поэтому отдавали мадам свои драгоценности за молчание.

Сестры Фокс Аферистский путь сестер Фокс начался с невинной шутки,

которую они решили сыграть над своей религиозной матерью. Когда их семья

заселилась в новый дом, двое из сестер, Кейт и Маргарет, принялись с помощью

яблока издавать звуки, похожие на стук. Было решено, что в доме поселился

призрак, что подкрепилось местной легендой о прошлом хозяине дома, который якобы

убил здесь неизвестного путешественника. Пока девочки изображали приведение, их старшая сестра Лея решила, что подобные шутки — неплохой способ заработка. Она уговорила сестер объявить себя медиумами и устраивать перед публикой

спиритические сеансы. Все это привело к настоящему спиритическому буму и люди

по всему миру внезапно начали открывать в себе подобные способности. Спустя

много лет, Маргарет Фокс, к тому моменту убежденная христианка, созналась, что они просто обманывали людей и никогда не выходили на связь с духами умерших, а все странные звуки издавали с помощью пальцев ног.