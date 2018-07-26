СМИ назвали пятилетнюю нигерийку самой красивой девочкой в мире

Британские СМИ окрестили уроженку Нигерии самой красивой девочкой мира после того, как ее снимки опубликовала фотограф Мофе Бамаива.

Издание The Mirror назвало внешность пятилетней Джейр кукольной.

На снимках свадебного фотографа девочка и впрямь выглядит игрушечно.

Пользователи Сети восхитились внешними данными ребенка, назвав ее абсолютно неотразимой. Однако многие поспешили обвинить фотографа в чрезмерном использовании фоторедакторов. Также они посчитали, что волосы девочки ненатуральны и для снимков использовался парик.

Фотограф Мофе Бамаива рассказала, что Джейр — не профессиональная модель, однако она совсем не боится камеры.

Известно также, что у Джейр есть две сестры, которые также красивы.

Примечательно, что год назад британские СМИ назвали самой красивой девочкой шестилетнюю россиянку Анастасию Князеву

До неё это звание носила француженка Тилан Блондо и россиянка Кристина Пименова.