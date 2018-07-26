Ещё
Не от сладкой жизни. Почему югорчанки в декрете пекут торты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не от сладкой жизни. Почему югорчанки в декрете пекут торты 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Югре становится все больше кондитеров-любителей, особенно в этом преуспевают женщины в декрете. Почему кондитерская индустрия стала расцветать на кухнях — в материале АиФ-Югра.
Торт на заказ съели дети
Евгения Гумарова по профессии юрист. Сладости и раньше для семьи готовила, но без изысков и украшений. Сидя в декрете, решила попробовать сделать муссовый торт — тот, что с глянцевой, почти зеркальной глазурью, — понравилось.
Накупила разных кондитерских форм, готовила бисквиты, шоколадные, медовые торты, освоила «Наполеон», работала с мастикой — потихоньку набиралась опыта, и все уже делала быстро.
Появились первые клиенты — родственники, друзья, друзья друзей и знакомые. Ее домашнему мини-бизнесу уже три года, клиенты в основном постоянные. С заказом никогда не подводила. Бывало, дети болели, на основной работе завал, но ничего — справляется, по ночам может печь, а с ребятней родители помогают. Говорит, дети однажды даже съели заказной торт, а теперь ничего — наелись.
«Поначалу торты продавала почти даром — 600-650 рублей за килограмм. Сейчас средний торт можно купить за 2000-2500 рублей. Из чего складывается цена? Во-первых, оплата коммуналки. Во-вторых, если работать в большой кондитерской, то у тебя продукты на недели вперед в нескольких холодильниках, а дома холодильник не резиновый. К каждому торту подготавливаешься индивидуально, и продукты покупаешь не оптом, а по рыночной цене. А если продукты редкие, ягоды, например, — заказать надо. Кто-нибудь еще коробку, бантик попросит, а это тоже расходы», — объясняет Евгения. Мысли уйти с основной работы посещают часто, но для своего дела аренда и оборудование дорогие. Конкуренция Евгению не пугает. Кондитеры в городе дружные, друг другу помогают. «К чему руки лежат, тем и занимайтесь, — считает Евгения. — Главное — подходить к работе с ответственностью».
От кухни — к бизнесу
У Анны Васильевой три образования — два высших и одно среднеспециальное. До того как стать кондитером, она поработала и медсестрой, и юристом. Затем застала острая ситуация безденежья — нужно было прокормить трёх детей в одиночку. Начинала Анна, как и Евгения, — пекла сладости для знакомых и родственников. После появилось желание чего-нибудь добиться и быть примером для детей. Решилась — прошла обучающие курсы кондитеров, приобрела пекарню у местных ребят. Остановилась на идее кафе для всей семьи, чтобы каждый мог найти для себя отдушину: дети — вкусно поели и поиграли, родители — отдохнули. И недорого.
«Санитарные службы, несмотря на свою загруженность, помогали с документами, да и в государственных службах никогда в помощи не отказывали. Коллектив в кафе золотой — профессиональный, терпеливый, понимающий, мы — как одна семья», — признается Анна.
На будущее владелица кафе пока не загадывает — бизнес идет хорошо. Совсем недавно родила четвёртого ребенка, больше внимания старается уделять близким, хотя работа забирает много времени.
«Одному тяжело, бывает, руки опускаются, — говорит Анна. — А если есть плечо, на которое можно опереться, и большое желание — все получится».
АиФ Югра: последние новости
В Ханты-Мансийском районе погиб спасатель, вытаскивая из воды детей Жители Ханты-Мансийска все чаще называют детей Артемами. Дзюба непричём 500 грамм надежды. Как в Югре выхаживают детей с критической массой тела
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна последней цифры вашего года рождения9
Чем отличаются коричневые яйца от белых43
Дочь Галкина поразила своими навыками12
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья16
Что стало с самой красивой девочкой в мире19
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
11:35
Как эволюционировала Барби
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение