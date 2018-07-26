Не от сладкой жизни. Почему югорчанки в декрете пекут торты

В Югре становится все больше кондитеров-любителей, особенно в этом преуспевают женщины в декрете. Почему кондитерская индустрия стала расцветать на кухнях — в материале АиФ-Югра

Торт на заказ съели дети

Евгения Гумарова по профессии юрист. Сладости и раньше для семьи готовила, но без изысков и украшений. Сидя в декрете, решила попробовать сделать муссовый торт — тот, что с глянцевой, почти зеркальной глазурью, — понравилось.

Накупила разных кондитерских форм, готовила бисквиты, шоколадные, медовые торты, освоила «Наполеон», работала с мастикой — потихоньку набиралась опыта, и все уже делала быстро.

Появились первые клиенты — родственники, друзья, друзья друзей и знакомые. Ее домашнему мини-бизнесу уже три года, клиенты в основном постоянные. С заказом никогда не подводила. Бывало, дети болели, на основной работе завал, но ничего — справляется, по ночам может печь, а с ребятней родители помогают. Говорит, дети однажды даже съели заказной торт, а теперь ничего — наелись.

«Поначалу торты продавала почти даром — 600-650 рублей за килограмм. Сейчас средний торт можно купить за 2000-2500 рублей. Из чего складывается цена? Во-первых, оплата коммуналки. Во-вторых, если работать в большой кондитерской, то у тебя продукты на недели вперед в нескольких холодильниках, а дома холодильник не резиновый. К каждому торту подготавливаешься индивидуально, и продукты покупаешь не оптом, а по рыночной цене. А если продукты редкие, ягоды, например, — заказать надо. Кто-нибудь еще коробку, бантик попросит, а это тоже расходы», — объясняет Евгения. Мысли уйти с основной работы посещают часто, но для своего дела аренда и оборудование дорогие. Конкуренция Евгению не пугает. Кондитеры в городе дружные, друг другу помогают. «К чему руки лежат, тем и занимайтесь, — считает Евгения. — Главное — подходить к работе с ответственностью».

От кухни — к бизнесу

Анны Васильевой три образования — два высших и одно среднеспециальное. До того как стать кондитером, она поработала и медсестрой, и юристом. Затем застала острая ситуация безденежья — нужно было прокормить трёх детей в одиночку. Начинала Анна, как и Евгения, — пекла сладости для знакомых и родственников. После появилось желание чего-нибудь добиться и быть примером для детей. Решилась — прошла обучающие курсы кондитеров, приобрела пекарню у местных ребят. Остановилась на идее кафе для всей семьи, чтобы каждый мог найти для себя отдушину: дети — вкусно поели и поиграли, родители — отдохнули. И недорого.

«Санитарные службы, несмотря на свою загруженность, помогали с документами, да и в государственных службах никогда в помощи не отказывали. Коллектив в кафе золотой — профессиональный, терпеливый, понимающий, мы — как одна семья», — признается Анна.

На будущее владелица кафе пока не загадывает — бизнес идет хорошо. Совсем недавно родила четвёртого ребенка, больше внимания старается уделять близким, хотя работа забирает много времени.

«Одному тяжело, бывает, руки опускаются, — говорит Анна. — А если есть плечо, на которое можно опереться, и большое желание — все получится».