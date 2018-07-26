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Законодателя от ЛДПЯ критикуют за статью, в которой секс-меньшинства называют «непродуктивной тратой налогов»
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Законодателя от ЛДПЯ критикуют за статью, в которой секс-меньшинства называют «непродуктивной тратой налогов» 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Депутат палаты представителей японского парламента от Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) Мио Сугита (Mio Sugita) столкнулась с ожесточенной критикой в интернете после того, как написала статью для популярного ежемесячного журнала, в которой отметила, что раз сексуальные меньшинства «не имеют детей, значит, они — непродуктивные члены японского общества».
Это заявление было названо проявлением нацистской евгенической идеологии, на что Сугита ответила, что люди должны прочитать всю ее аргументацию, а не судить по отдельным фразам. Она также решительно заявила, что имеет поддержку у высокопоставленных членов правящей ЛДПЯ, которые, якобы, сказали ей: «Вы не говорили ничего плохого, так что можете гордиться своими словами».
Вызвавшая столь широкий общественный резонанс статья называлась «Уровень поддержки ЛГБТ слишком высок». Она появилась в августовском номере журнала «Shincho 45» (в Японии журналы выходят намного раньше заявленного в них срока — прим. пер.). Сугита задает свой вопрос: «Может ли использование налоговых денег для пар ЛГБТ получить общественную поддержку?» и мотивирует отрицательный ответ тем, что «такие пары непродуктивны, потому что не могут рожать детей».
«Почему мы не можем придерживаться простой точки зрения о существовании двух полов — мужчин и женщин?», продолжает Сугита с такими комментариями. «Если мы признаем другие сексуальные интересы, это приведет к разрешению браков между братьями и сестрами, браков между родителями и детьми, или даже браков с домашними животными или машинами», — вот так она демонстрирует свое презрение к сексуальным меньшинствам.
В ответ на это, депутат палаты представителей от Конституционной Демократической партии Японии (КДПЯ) Канако Оцудзи (Kanako Otsuji), известный защитник прав ЛГБТ, написал в Твиттере: «Я хотел бы указать, на то, что люди, принадлежащие к сексуальным меньшинствам, также платят налоги. И потом, жизнь каждого человека имеет ценность».
Между тем, другие комментаторы в интернете также опубликовали острую критику на эту тему. Вот некоторые из них: «Значит ли это, что мы не должны использовать налоги для одиноких людей и для супружеских пар без детей, потому что они также непродуктивны?». «Разделение граждан страны на тех, кто продуктивен, и тех, кто нет, раскалывает общество, как это делала нацистская евгеническая идеология».
Сугита взялась защищать свою позицию в Твиттере, сказав, что, поскольку она получила поддержку других законодателей от ЛДПЯ, которые защитили бы ее, она ощутила «единство взглядов внутри Либерально-демократической партии». Позже она удалила некоторые из своих сообщений от 23 июля, после того, как получила письма с угрозами на электронную почту своего офиса от какого-то гея, и заявила в полицию.
Газета «Майнити» направила в офис Сугита запрос о целях ее публикации и именах членов ЛДПЯ, которые, по ее словам, поддержали ее позицию. В результате, было получено сообщение о том, что «будет трудно ответить в течение предоставленного периода времени». Отметим, однако, что Сугита принадлежит фракции ЛДПЯ, которую возглавляет бывший партийный тяжеловес Хироюки Хосода (Hiroyuki Hosoda), в которую также входит премьер-министр Синдзо Абэ (Shinzo Abe).
Участники Общебалтийского гей-парада в Риге. 9 июня 2018
Сугита и до этого попадала под огонь критики за комментарии, сделанные в документальном фильме «Би-Би-Си» (ВВС) в июне, о предполагаемой жертве изнасилования Сёри Ито (Shiori Ito). Тогда она заявила, что Ито «сама, как женщина, совершила ошибку, что и превратило ее в объект сексуального насилия».
Японская Ассоциация за ликвидацию социальных барьеров на основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности, национальная организация, поддерживающая сексуальные меньшинства, опубликовала заявление от 23 июля: «Мы не можем принять этот контент, который считаем оскорбительным и унизительным». В ответ на просьбу газеты «Майнити» о комментарии, исполнительный директор Ассоциации Юити Камия (Yuichi Kamiya) сказал: «Это не что иное, как отрицание наших усилий, предпринимаемых для реализации разнообразного общества, которые раньше поддерживались государственными чиновниками, политиками и предпринимателями».
Нельзя не сказать и о внутрипартийной критике в самой ЛДПЯ. Так, депутат палаты представителей от этой партии Сунсукэ Такэй (Shunsuke Takei) написал в Твиттере: «Нет такого понятия, как „непродуктивный человек“», и добавил, что усиливают негативные эмоции «не политические речи, а язык вражды».
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