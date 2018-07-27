Как сшить подушку для дивана в форме пуфика

Из ярких, разноцветных лоскутков хлопковой ткани сшейте своими руками необычную диванную подушку в форме пуфика.

Вам потребуется:

Хлопок с рисунком; Готовый кант; Портновские ножницы; Портновские булавки; Иголка и нитки для шитья; Наполнитель (синтепон; вата)

Шаг 1 Выкроите детали подушки-пуфика нужного вам размера:

Верхняя деталь — 1х; Деталь основания — 2х; Обтачки нижних деталей — 2х; Средняя деталь — 2х Диаметр верхней детали пуфика ок. 30 см.

Шаг 2 Обработайте обтачками детали основания:

сложите обтачку и деталь основания лицевыми сторонами, совместив длинные срезы;

притачайте обтачку к длинному срезу детали основания;

верхний срез обтачки отверните на изнаночную сторону заутюжьте и настрочите;

обтачку отверните на изнаночную сторону и настрочите;

углы скруглите по форме деталей основания подушки-пуфика;

отутюжьте детали

Шаг 3 Сложите детали основания пуфика внахлест. Размер основания должен совпадать с размером верхней детали подушки-пуфика.

Стачайте детали только по краям обтачек.

Шаг 4 Средние детали сложите друг с другом и стачайте по коротким срезам. Швы разутюжьте.

Шаг 5 К верхней детали приметайте и притачайте кант.

А затем приметайте среднюю деталь.

Стачайте.

Шаг 6 К основанию приметайте и притачайте кант.

А затем приметайте основание к средней детали. Стачайте.

Шаг 7 Через открытое отверстие в основании выверните подушку-пуфик на лицевую сторону.

Шаг 8 Наполните подушку-пуфик синтепоном.

Источник и фото: sewvery.blogspot.com