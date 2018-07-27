Как сшить подушку для дивана в форме пуфика 

Из ярких, разноцветных лоскутков хлопковой ткани сшейте своими руками необычную диванную подушку в форме пуфика.
Вам потребуется:
Хлопок с рисунком; Готовый кант; Портновские ножницы; Портновские булавки; Иголка и нитки для шитья; Наполнитель (синтепон; вата)
Шаг 1 Выкроите детали подушки-пуфика нужного вам размера:
Верхняя деталь — 1х; Деталь основания — 2х; Обтачки нижних деталей — 2х; Средняя деталь — 2х Диаметр верхней детали пуфика ок. 30 см.
Шаг 2 Обработайте обтачками детали основания:
сложите обтачку и деталь основания лицевыми сторонами, совместив длинные срезы;
притачайте обтачку к длинному срезу детали основания;
верхний срез обтачки отверните на изнаночную сторону заутюжьте и настрочите;
обтачку отверните на изнаночную сторону и настрочите;
углы скруглите по форме деталей основания подушки-пуфика;
отутюжьте детали
Шаг 3 Сложите детали основания пуфика внахлест. Размер основания должен совпадать с размером верхней детали подушки-пуфика.
Стачайте детали только по краям обтачек.
Шаг 4 Средние детали сложите друг с другом и стачайте по коротким срезам. Швы разутюжьте.
Шаг 5 К верхней детали приметайте и притачайте кант.
А затем приметайте среднюю деталь.
Стачайте.
Шаг 6 К основанию приметайте и притачайте кант.
А затем приметайте основание к средней детали. Стачайте.
Шаг 7 Через открытое отверстие в основании выверните подушку-пуфик на лицевую сторону.
Шаг 8 Наполните подушку-пуфик синтепоном.
Источник и фото: sewvery.blogspot.com