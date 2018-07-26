Как сшить сарафан для девочки

Вам потребуется:

Однотонный или принтованный хлопок или лён (в настоящем мастер-классе сарафан сшит из хлопкового купона);

Портновские ножницы;

Портновские булавки;

Иголка и нитки для шитья

Шаг 1 Измерьте обхват груди.

Шаг 2 Согласно схеме выкроите детали сарафана с припусками 1,5 см:

Лиф — 1 деталь со сгибом; Цельнокроеное полотнище юбки — 1 деталь со сгибом; Бретели — 4 детали

Если вы хотите, чтобы сарафан получился более пышный, тогда деталь юбки выкроите шириной = Ог х3 (или более).

Шаг 3 Сложите деталь юбки, совместив короткие срезы и рисунок, если у вас ткань с принтом или купон. Сколите булавками и стачайте. Срез обработайте на оверлоке или зигзагообразной строчкой на швейной машине.

Шаг 4 Деталь лифа сложите пополам, совместив короткие срезы. Сколите и стачайте в кольцо. Шов разутюжьте.

Сложите деталь лифа пополам, совместив длинные срезы, и приутюжьте.

Шаг 5 «Раскройте» деталь лифа и отверните длинные срезы на изнаночную сторону к получившемуся сгибу, как показано на фото. Приутюжьте.

Шаг 6 Снова сложите деталь лифа пополам и приутюжьте.

Шаг 7 Портновским мелком, английской булавкой или портновской булавкой на деталях лифа и юбки разметьте середину переда.

Шов на деталях лифа и юбки совпадает с линией середины спинки.

Шаг 8 Присборите юбку по верхнему срезу до ширины детали лифа.

Шаг 9 Вложите деталь юбки в цельнокроеную деталь лифа, совместив задний шов и линию середины переда. Часто сколите булавками или сметайте.

Шаг 10 Стачайте лиф с юбкой.

Шаг 11 Выполните бретели.

Шаг 12 Приколите бретели к сарафану и притачайте.

Сарафан готов!

Источник и фото: lilblueboo.com