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Как сшить сарафан для девочки
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Как сшить сарафан для девочки 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Вам потребуется:
Однотонный или принтованный хлопок или лён (в настоящем мастер-классе сарафан сшит из хлопкового купона);
Портновские ножницы;
Портновские булавки;
Иголка и нитки для шитья
Шаг 1  Измерьте обхват груди.
Шаг 2  Согласно схеме выкроите детали сарафана с припусками 1,5 см:
Лиф — 1 деталь со сгибом; Цельнокроеное полотнище юбки — 1 деталь со сгибом; Бретели — 4 детали
Если вы хотите, чтобы сарафан получился более пышный, тогда деталь юбки выкроите шириной = Ог х3 (или более).
Шаг 3  Сложите деталь юбки, совместив короткие срезы и рисунок, если у вас ткань с принтом или купон. Сколите булавками и стачайте. Срез обработайте на оверлоке или зигзагообразной строчкой на швейной машине.
Шаг 4  Деталь лифа сложите пополам, совместив короткие срезы. Сколите и стачайте в кольцо. Шов разутюжьте.
Сложите деталь лифа пополам, совместив длинные срезы, и приутюжьте.
Шаг 5  «Раскройте» деталь лифа и отверните длинные срезы на изнаночную сторону к получившемуся сгибу, как показано на фото. Приутюжьте.
Шаг 6  Снова сложите деталь лифа пополам и приутюжьте.
Шаг 7  Портновским мелком, английской булавкой или портновской булавкой на деталях лифа и юбки разметьте середину переда.
Шов на деталях лифа и юбки совпадает с линией середины спинки.
Шаг 8  Присборите юбку по верхнему срезу до ширины детали лифа.
Шаг 9  Вложите деталь юбки в цельнокроеную деталь лифа, совместив задний шов и линию середины переда. Часто сколите булавками или сметайте.
Шаг 10  Стачайте лиф с юбкой.
Шаг 11  Выполните бретели.
Шаг 12  Приколите бретели к сарафану и притачайте.
Сарафан готов!
Источник и фото: lilblueboo.com
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