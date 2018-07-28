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Оригинальный брелок для ключей из ткани своими руками
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Оригинальный брелок для ключей из ткани своими руками 

BurdaStyle.ru 49 минут назад
Фото: BurdaStyle.ru
Всего каких-то 5-10 минут и красивый брелок для ключей будет готов! Главное, сшейте его из яркой, принтованной ткани.
Вам потребуется:
Небольшой лоскут яркой хлопковой ткани; Кольцо для брелоков
Шаг 1  Выкроите деталь размером 9х23 см.
Шаг 2  Сложите деталь пополам, совместив длинные срезы и стачайте.
Шаг 3  Выверните деталь и приутюжьте.
Шаг 4  Короткие срезы отверните на 1 см в одну сторону и приутюжьте. Затем получившиеся припуски отверните ещё раз, приутюжьте и настрочите.
Шаг 5  Отверните один короткий срез наверх, не доходя при этом до другого ок. 3-5 см.
Шаг 6  Стачайте деталь брелока по длинным срезам, в начале и в конце шва выполните закрепки.
Шаг 7  В свободное отверстие вставьте кольцо для брелоков. В кармашек уберите помаду.
Готово!
Источник и фото: crazylittleprojects.com
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