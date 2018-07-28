Оригинальный брелок для ключей из ткани своими руками

Всего каких-то 5-10 минут и красивый брелок для ключей будет готов! Главное, сшейте его из яркой, принтованной ткани.

Вам потребуется:

Небольшой лоскут яркой хлопковой ткани; Кольцо для брелоков

Шаг 1 Выкроите деталь размером 9х23 см.

Шаг 2 Сложите деталь пополам, совместив длинные срезы и стачайте.

Шаг 3 Выверните деталь и приутюжьте.

Шаг 4 Короткие срезы отверните на 1 см в одну сторону и приутюжьте. Затем получившиеся припуски отверните ещё раз, приутюжьте и настрочите.

Шаг 5 Отверните один короткий срез наверх, не доходя при этом до другого ок. 3-5 см.

Шаг 6 Стачайте деталь брелока по длинным срезам, в начале и в конце шва выполните закрепки.

Шаг 7 В свободное отверстие вставьте кольцо для брелоков. В кармашек уберите помаду.

Готово!

Источник и фото: crazylittleprojects.com