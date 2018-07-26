Жители Химок возят соседей до метро бесплатно

В Химках жители большого недавнего построенного жилого комплекса запустили проект «Подвези соседа». Они указали точку сбора, куда может подойти любой, кому нужно добраться до ближайшей станции метро.

Соседи на автомобилях подвозят друг друга бесплатно, отмечает сайт «Подмосковье сегодня». Жители создали группу в WhatsApp, где они общаются и узнают, кто может подвезти до метро.

Они рассказали, что готовы также бесплатно подарить идею проекта «Подвези соседа» другим жителям Химок и в целом Подмосковья.