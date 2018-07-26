Госдума отказалась приравнять сожительство к браку

Проект был внесен на рассмотрение Думы в январе 2018 года. Документ предлагал приравнивать к браку «фактические брачные отношения», возникающие в одной из следующих ситуаций: ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет или ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка.

Комитет по вопросам семьи, женщин и детей не поддержал инициативу. По мнению депутатов, проект не отвечал целям, указанным в пояснительной записке: решению проблем защиты материнства и детства, укреплению социальных основ общества.

Ранее в Госдуме высказались против идеи приравнять сожительство к браку.