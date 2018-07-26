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Госдума отказалась приравнять сожительство к браку
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Госдума отказалась приравнять сожительство к браку 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Госдума отклонила законопроект, предлагающий приравнять сожительство к официальному браку, сообщает РИА «Новости».
Проект был внесен на рассмотрение Думы в январе 2018 года. Документ предлагал приравнивать к браку «фактические брачные отношения», возникающие в одной из следующих ситуаций: ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет или ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка.
Комитет по вопросам семьи, женщин и детей не поддержал инициативу. По мнению депутатов, проект не отвечал целям, указанным в пояснительной записке: решению проблем защиты материнства и детства, укреплению социальных основ общества.
Ранее в Госдуме высказались против идеи приравнять сожительство к браку.
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