Управление Россельхознадзора вывело из оборота 27 партий плодоовощной продукции

Мой Калининград. В Калининграде в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области сегодня, 26 июля 2018 года, собкору прокомментировали результаты

контроля качества и безопасности плодовоовощной продукции с начала 2018 года:

— Специалистами управления Роспотребнадзора проверена деятельность 188 субъектов, осуществляющих оборот плодовоовощной продукции, с отбором проб для проведения лабораторных исследований.

В рамках контрольно-надзорных мероприятий исследовано 354 пробы плодовоовощной продукции по санитарно-химическим показателям, 199 проб — по паразитологичским показателям, 97 проб — по микробиологическим показателям, 16 проб на содержание компонентов ГМО и 19 проб на радиоактивные вещества.

В исследованных образцах овощей, плодов, ягод не выявлено превышения гигиенических нормативов по содержанию токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, генномодифицированные организмы (ГМО).

Не соответствовали обязательными требованиям 4 пробы овощей (цуккини, петрушка свежие) по содержанию нитратов и 3 пробы овощей (свекла свежая, сельдерей стеблевой, петрушка листовая) по паразитологическим показателям — выявлены яйца аскарид и цисты лямблий.

По результатам надзорной деятельности и лабораторных исследований изъято из оборота 27 партий плодоовощной продукции объемом 300 кг. Причинами забраковки являлись: несоответствие продукции требованиям гигиенических нормативов, отсутствие сопроводительной документации, подтверждающей качество и безопасность продукции.

За выявленные нарушения при обороте плодоовощной продукции виновные должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 550 тысяч рублей.