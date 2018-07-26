Давай пойдем на рынок? Какие условия на торговых площадках Ярославля

Много веков люди шли на рынки при первой необходимости. Что их привлекало? Разнообразие и не однородность товаров, доступные цены и возможность торга, свежие и натуральные продукты питания. Остался ли рынок актуальным в наши дни? Что можно найти на прилавках?

По заданию « АиФ Анна Кузьмина посетила рынок Дзержинского района, чтобы найти ответы на все вопросы.

Внешний вид Как только попадаешь в здание, сразу видишь прилавки с аккуратно выложенной рыбой, достаточно чистый пол и множество контейнеров для мусора. Между рядами ходит уборщица с веником и совком, по надобности убирая грязь. Посетители оценивают внешнее состояние рынка, как «приемлемое», а с отчаянными примерами антисанитарии никто не сталкивался.

Однако среди привычных продуктов, а именно всех видов мяса, курицы, рыбы, молочных и колбасных изделий, овощей, фруктов, можно найти и весьма необычные вещи — постельное белье, детские игрушки и бытовую химию. Между прилавками расстояние меньше двух метров. Остается только гадать, не попало ли ничего лишнего на ваш сегодняшний ужин.

О санитарных нормах и сертификации мясной продукции продавцы разговаривать отказывались без какой-либо причины. Как выяснилось случайно, одна пенсионерка (имя которой осталось в тайне для нас) официально не трудоустроена, а просто помогает своему сыну. Можем предположить, что санитарной книжки у неё нет. А может она просрочена? Так, ситуация остается без контроля. Стоит заметить, ни у кого из работников не было на руках перчаток или дезинфицирующих средств. Комментировать это все так же отказались.

Свежее и натуральное

Людей в здании очень много, у некоторых стендов собираются очереди. Чем же рынок притягательнее магазинов?

Пенсионер Константин Вишнин ответил на этот вопрос: «Продукты здесь, во всяком случае, кажутся более натуральными. Они точно подороже, чем в супермаркете, но хочется верить, что свежее и натуральнее. И никакой глубокой заморозки».

Цены на рынке и вправду выше магазинных. Если сравнивать с сетевыми супермаркетами, то стоимость на продукты больше на 10-15 рублей. Это касается мяса, овощей и фруктов. Но, как утверждают посетители, они готовы платить за качество. Но есть ли это самое качество?

Власти говорят об обустройстве территорий, специальных лабораториях, в которых можно проверить качество, местах для пенсионеров и даже фудкорте на Центральном рынке. Но какое это имеет значение, если на продукты нет сертификатов, а на продавцах — перчаток?

Материал подготовила Анна Кузьмина