Анна Снаткина: личная жизнь, фото 2018

Красивая, яркая и талантливая актриса всегда привлекала внимание мужчин. Но личная жизнь Снаткиной Анны Алексеевны небогата романами и максимально закрыта от посторонних взоров.

На ее официальном аккаунте в социальной сети Инстаграм не так уж и много совместных фото с мужем. Новости 2018 года также связаны исключительно с театральной и телевизионной карьерой.

Личная жизнь

Первой настоящей любовью девушки был банкир Андрей Казаков . Они встречались около 8 лет и, возможно, все бы закончились свадьбой. Ведь мужчина красиво ухаживал, забирал после съемок, дарил огромные букеты, подвозил домой, одним словом, заботился о любимой. Но его измена перечеркнула все хорошее, что было в памяти.

yandex_ad_1 Еще известно, что в его «Республиканский резервный банк» актриса вложила около 3-х млн рублей. Предприятие в 2011 году закрылось со скандалом, а Казаков исчез, оставив без ничего девушку и других инвесторов. Анна очень страдала из-за этого, и длительный период не хотела кого-либо подпускать к себе, потеряв доверие к людям.

На съемках сериала «Общая терапия» она познакомилась с Андреем Чернышевым . У него на тот момент были отношения с Еленой Кориковой . Но ради новой возлюбленной мужчина оставил ее. Пара единственный раз отдыхала вместе, и на этом их роман закончился.

Анне приписывали романтические связи со многими известными актерами. К примеру, поклонники надеялись увидеть рядом с ней Кирилла Сафонова , партнера по сериалу «Татьянин день», в реальной жизни. Ведь он так талантливо сыграл Сергея Никифорова , влюбленного в Татьяну Разбежкину. Актеры избегали любых комментариев по поводу возможной искры между ними, и, скорее всего, их отношения — это лишь фантазия фанатов.

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Однажды продюсеры «Первого канала» позвали девушку поучаствовать в шоу «Yesterday live». Там состоялась судьбоносная встреча с Виктором Васильевым , с которым она по сей день вместе. До того счастливого момента молодые люди ничего не знали друг про друга.

12 октября 2012 года Снаткина Анна Алексеевна вышла замуж за шоумена. С этого момента открылась новая страница в ее личной жизни. Свадьба проводилась в Летнем дворце в Санкт-Петербурге, куда пригласили только близких и друзей. Позднее молодожены объяснили, что не хотели привлекать внимание СМИ, ведь на момент торжественной церемонии девушка была беременна.

Весной следующего года у творческой пары родилась Вероника. В Инстаграме актрисы совсем мало совместных фотографий с мужем, а с дочерью так и, вообще, нет. Она объясняет это тем, что просто хочет оградить девочку от прессы, чтобы у нее было, как выражается актриса, нормальное детство.

В последние несколько месяцев ходят слухи о возможных планах семьи в отношении детей. В конце прошлого года питерский шоумен признался, что хочет сына.

Факты из биографии

Снаткина Анна Алексеевна родилась 13 июля 1983 года в Москве. Ее наиболее известными телевизионными работами являются «Дуэль и смерть Пушкина», «Татьянин день», «Общая терапия». Несколько интересных фактов о биографии звезды российского кино:

Профессии родителей Анны никак не связаны актерским ремеслом. Ее отец Алексей Владимирович работал конструктором космических летательных аппаратов, а мать — преподавателем в МАИ . Тем не менее они единодушно поддержали дочь в выборе профессии.

Девочка с трех лет занималась гимнастикой, потом и аэробикой. В целом она посвятила себя спорту 13 лет. Родственники уже даже не сомневались в том, какую профессию выберет их дочь. Будущая звезда телевизионных экранов и сама определенное время мечтала о том, как станет тренером и будет учить детей всему, что знает.

Желание посвятить себя актерству появилось у девочки спонтанно. Однажды она посмотрела фильм «Телохранитель», главную роль, в котором играла Уитни Хьюстон . Впечатление от кинокартины осталось настолько ярким, что выбор в пользу искусства был окончательным и бесповоротным.

Будучи студенткой ВГИКа, девушка посещала уроки фехтования. На одной из тренировок она упала в обморок от сильной боли в районе позвоночника. Выяснилось что у Анны межпозвонковая грыжа. Врачи предлагали операцию, исход которой мог обернуться инвалидным креслом. Лишь специальные упражнения и вера в себя помогли вернуться к нормальной жизни.

yandex_ad_2 Из последних новостей о биографии звезды, известно, что в июне 2018 года на экранах российского телевидения состоялась премьера сериала «Плакучая ива», где Снаткина Анна Алексеевна получила сразу две роли.

Личную жизнь обеих героинь вряд ли можно назвать счастливой. История начинается с момента, когда Екатерина Шувалова с сыном приезжает в родной город Красино. Она даже не представляет, с чем ей здесь придется столкнуться и как ужасные тайны из далекого прошлого изменят ее жизнь.