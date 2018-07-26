Полиция нашла 16-летнюю девушку, пропавшую 4 дня назад

Сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение 16-летней жительницы Гурьевска, которая пропала 22 июля, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Калининградской области.

В полицию за помощью обратились родные школьницы. Они сообщили, что девочку ушла на прогулку в поселок Новый и не вернулась домой. Спустя несколько дней несовершеннолетняя нашлась: оказалось, что девушка гостила у друзей в городе Светлом.

Известно, что в отношении нее противоправных действий не совершалось. После разъяснительной беседы полицейские передали ее родителям.