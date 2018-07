Какой сакральный смысл вкладывают звезды в свои татуировки

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) раскрыла в Instagram секреты своих тату. «Я никогда не говорила с вами о своих татуировках. Признаюсь честно, звездочка на одной кисти и сердечко на другой служат мне просто украшением! А вот пироженка на моей ягодице — это уже реально гипноз. Я страшная сластена, я поглощаю все десерты на своем пути!» — написала она. «Вечерняя Москва» решила разобраться, какое значение вкладывают другие звезды в свои татуировки.

Голливудская актриса носит на спине надпись старым английским шрифтом: «Мы все будем смеяться над позолоченными бабочками». Это цитата, взятая из Шекспировской пьесы «Король Лир».

— Не стоит слишком возвышаться в Голливуде, потому что люди в конечном итоге будут смеяться над вами, — ответила Меган Фокс на вопрос журналистов, когда те спросили, что значит ее наколка.

Еще одна татуировка находится у актрисы на левой стороне грудной клетки. Это стихи ее собственного сочинения, которые гласят:

«там когда-то была маленькая девочка, которая никогда не знала любви, до тех пор пока мальчик не разбил ей сердце»

Третья татуировка расположена на внутреннем предплечье правой руки. Это портрет Мэрилин Монро . Так Меган захотела выразить свое восхищение любимой актрисой.

Одна из ее татуировок носит особенный смысл. Божья коровка и маргаритка на шее — это наколки, которые, по словам Джессики, сделали себе ее мама и тетя в один день как символ объединения опыта.

Английская модель вытатуировала у себя на стопе слово «Бекон».

— Я думаю о нем раз в пять секунд. Я обожаю его вкус. Я могу есть его бесконечно. Наша любовь взаимна и продлится вечность, — шутит Кара.

Бразильская модель носит на запястье маленькую звездочку. История ее появления очень красива.

— Моя бабушка говорила мне и моим сестрам, что у каждого есть своя особая звезда. Я смотрела на свою звезду каждую ночь перед тем, как заснуть. Однажды, проснувшись на 35-м этаже нью-йоркского небоскреба и выглянув в окно, я не увидела ничего, кроме смога. Я не увидела мою звезду. Я решила нарисовать ее ручкой на запястье, но она тут же смылась водой. Тогда я пошла в тату-салон и сделала себе татуировку в виде звезды. Теперь она всегда со мной, — рассказала Жизель.

Телеведущая и певица признается, что еще в подростковом возрасте хотела татуировку, но мама не разрешала. Уехав учиться в Москву, Бузова вскоре исполнила свою давнюю мечту. Сейчас у нее на лодыжках красуется цепочка звездочек.

— Для меня мои звездочки — стремление к бесконечности, куда-то ввысь. «Через тернии к звездам», — говорит певица.

А вот о значении татуировки на спине Ольга не рассказывает — слишком уж личное.

Телеведущая в свою татуировку особого смысла не вкладывает. Как призналась Канделаки в одном из интервью, ей просто хотелось скрыть шрамы.

— Татуировщик, который мне их делал, считается одним из самых известных в мире мастеров. Я привыкла доверять профессионалам, поэтому я к этому подошла абсолютно с точки зрения бизнеса. У меня не было времени, я была занята, я пришла к нему и сказала: «Мне надо, чтобы ты мне сделал здесь что-нибудь красивое, отвлекающее». Это была первая татуировка в моей жизни, и, когда он начал ее делать, я вижу, что как-то бабочки там не летают и цветочки не растут. Я спросила, а что он делает, и он сказал: «Ты знаешь, я тебя не первый день знаю, для меня ты всегда была олицетворением воина, вот я и делаю знак воина. Вот увидишь, он изменит твою жизнь», — сказала Тина.

У певицы несколько татуировок, но пока она объяснила смысл только одной. Между указательным и среднем пальцами правой реки у Брежневой нанесена крошечная татуировка в виде буквы «V». Для нее это значит двойную победу, поскольку V значит Victoria («победа»), а указательный и средний палец образуют букву V.

