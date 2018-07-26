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Какой сакральный смысл вкладывают звезды в свои татуировки
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Какой сакральный смысл вкладывают звезды в свои татуировки 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) раскрыла в Instagram секреты своих тату. «Я никогда не говорила с вами о своих татуировках. Признаюсь честно, звездочка на одной кисти и сердечко на другой служат мне просто украшением! А вот пироженка на моей ягодице — это уже реально гипноз. Я страшная сластена, я поглощаю все десерты на своем пути!» — написала она. «Вечерняя Москва» решила разобраться, какое значение вкладывают другие звезды в свои татуировки.
Меган Фокс
Голливудская актриса носит на спине надпись старым английским шрифтом: «Мы все будем смеяться над позолоченными бабочками». Это цитата, взятая из Шекспировской пьесы «Король Лир».
— Не стоит слишком возвышаться в Голливуде, потому что люди в конечном итоге будут смеяться над вами, — ответила Меган Фокс на вопрос журналистов, когда те спросили, что значит ее наколка.
Еще одна татуировка находится у актрисы на левой стороне грудной клетки. Это стихи ее собственного сочинения, которые гласят:
«там когда-то была маленькая девочка, которая никогда не знала любви, до тех пор пока мальчик не разбил ей сердце»
Третья татуировка расположена на внутреннем предплечье правой руки. Это портрет Мэрилин Монро. Так Меган захотела выразить свое восхищение любимой актрисой.
Джессика Альба
Одна из ее татуировок носит особенный смысл. Божья коровка и маргаритка на шее — это наколки, которые, по словам Джессики, сделали себе ее мама и тетя в один день как символ объединения опыта.
My sweet baby Hayes and his Amma helped me reveal our new @honest summer diaper collection live on Facebook! My babe is going to live in these cute, coastal diapers all summer long. Chk them out at the link in my bio and my Stories!
Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba)
21 Май 2018 в 5:33 PDT  Кара Делевинь
Английская модель вытатуировала у себя на стопе слово «Бекон».
— Я думаю о нем раз в пять секунд. Я обожаю его вкус. Я могу есть его бесконечно. Наша любовь взаимна и продлится вечность, — шутит Кара.
Публикация от Cara Delevingne (@caradelevingne)
1 Дек 2017 в 7:09 PST  Жизель Бундхен
Бразильская модель носит на запястье маленькую звездочку. История ее появления очень красива.
— Моя бабушка говорила мне и моим сестрам, что у каждого есть своя особая звезда. Я смотрела на свою звезду каждую ночь перед тем, как заснуть. Однажды, проснувшись на 35-м этаже нью-йоркского небоскреба и выглянув в окно, я не увидела ничего, кроме смога. Я не увидела мою звезду. Я решила нарисовать ее ручкой на запястье, но она тут же смылась водой. Тогда я пошла в тату-салон и сделала себе татуировку в виде звезды. Теперь она всегда со мной, — рассказала Жизель.
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
11 Июл 2018 в 1:46 PDT  Ольга Бузова
Телеведущая и певица признается, что еще в подростковом возрасте хотела татуировку, но мама не разрешала. Уехав учиться в Москву, Бузова вскоре исполнила свою давнюю мечту. Сейчас у нее на лодыжках красуется цепочка звездочек.
— Для меня мои звездочки — стремление к бесконечности, куда-то ввысь. «Через тернии к звездам», — говорит певица.
А вот о значении татуировки на спине Ольга не рассказывает — слишком уж личное.
Давно мое утро не было таким добрым GM  Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
11 Июл 2018 в 1:46 PDT  Тина Канделаки
Телеведущая в свою татуировку особого смысла не вкладывает. Как призналась Канделаки в одном из интервью, ей просто хотелось скрыть шрамы.
— Татуировщик, который мне их делал, считается одним из самых известных в мире мастеров. Я привыкла доверять профессионалам, поэтому я к этому подошла абсолютно с точки зрения бизнеса. У меня не было времени, я была занята, я пришла к нему и сказала: «Мне надо, чтобы ты мне сделал здесь что-нибудь красивое, отвлекающее». Это была первая татуировка в моей жизни, и, когда он начал ее делать, я вижу, что как-то бабочки там не летают и цветочки не растут. Я спросила, а что он делает, и он сказал: «Ты знаешь, я тебя не первый день знаю, для меня ты всегда была олицетворением воина, вот я и делаю знак воина. Вот увидишь, он изменит твою жизнь», — сказала Тина.
Что делаете, если сорвана спина?
Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)
1 Июл 2018 в 2:00 PDT  Вера Брежнева
У певицы несколько татуировок, но пока она объяснила смысл только одной. Между указательным и среднем пальцами правой реки у Брежневой нанесена крошечная татуировка в виде буквы «V». Для нее это значит двойную победу, поскольку V значит Victoria («победа»), а указательный и средний палец образуют букву V.
Моя @kiperman. s приехала #каникулы #дочкиматери
Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)
9 Июн 2018 в 12:26 PDT
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