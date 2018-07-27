Татуировки на глазах, «рукава» и вишенки на груди: как еще самарцы украшают свое тело?

Татуировки на глазах, забитые «рукава» и партаки на бедрах — бич современного общества. Молодежь считает это искусством, а старики судорожно отводят глаза и крестятся. 63.ru собрал топ-5 Instagram-профилей самарских адептов современной моды, которые по собственной инициативе превратили свое тело в холст и ни капли об этом не жалеют.

Публикация от Илья (@bomber_show_official) 29 Июн 2018 в 12:59 PDT Открывает наш топ-обзор житель Тольятти. Илья работает тату-мастером и успешно ведет собственный youtube-канал, где подробно рассказывает о татуировках на глазах, лице и прочих частях тела. Многие из его роликов — не для слабонервных.

Публикация от Илья (@bomber_show_official) 23 Мар 2018 в 7:07 PDT Молодой человек уже набрал определенную популярность в узких кругах. Так, совсем недавно его позвали на съемки программы «Пусть говорят».

Публикация от TANYA SHEVELEVA 🇷🇺 (@smokicute_sghpfl) 15 Май 2018 в 11:07 PDT На втором месте расположилась Таня Шевелева — тату-модель основного состава агентства Hello models. Девушка живет в Тольятти, но иногда выезжает на съемки в Москву.

Публикация от TANYA SHEVELEVA 🇷🇺 (@panterochkaaa) 14 Мар 2018 в 5:57 PDT Яркая и импозантная девушка не только зарабатывает деньги на своих татуировках, участвуя в коммерческих съемках, но и не прочь побаловать своих подписчиков новыми сочными селфи.

Публикация от TANYA SHEVELEVA 🇷🇺 (@smokicute_sghpfl) 12 Июн 2018 в 3:06 PDT Особой изюминкой в образе Тани является татуировка на лице в виде кинжала.

— Вообще я хотела написать большой пост в Instagram о том, насколько мне всё равно на чужое мнение, но подумала, что оно того не стоит. Хотя, знаете, было больше положительных высказываний, а не гневных, — рассказывает Татьяна.

Публикация от Kate (@terykeat) 17 Июл 2016 в 7:52 PDT Катерине 21 год. Днём она примерная студентка аэрогоса, поэтому вынуждена прятать свою татуировку от косых взглядов преподавателей под рукавом рубашки.

Публикация от Kate (@terykeat) 21 Июл 2015 в 11:41 PDT Но о своем решении девушка нисколько не жалеет, утверждая, что теперь она как «банан с наклейкой»:

— Я хотела татуировку с 16 лет. Сначала думала набить себе какую-нибудь розу. Пока мониторила фотографии в интернете, поняла, что все они очень похожи между собой. Потом меня озарило, что любовь всей моей жизни — это «Алиса в Стране Чудес». Тема немного заезженная, поэтому решила взять тематику игры American McGee’s Alice. Никаких тайных посланий моя татуировка не несёт. Это просто рисунок, без которого я себя уже не вижу, — рассказала Катерина.

Публикация от Света Дояновская (@cherryhyi) 21 Июл 2018 в 4:51 PDT А вот Светлане Дояновской её яркий образ помогает находить новых учеников. В свободное от основной работы время девушка ведет профессиональные курсы по макияжу.

Публикация от Света Дояновская (@cherryhyi) 5 Июл 2018 в 8:11 PDT Стильные татуировки на своем теле мейкап-гуру дополнила разноцветными волосами, пирсингом и тоннелями в ушах.

Публикация от Света Дояновская (@cherryhyi) 7 Июл 2018 в 1:45 PDT Но если у Светланы рисунки на теле никак не связаны с ее увлечениями, то для Влада одна из его многочисленных тату стала прямым следствием профессии.

Публикация от @hellowndrums 15 Июл 2018 в 11:38 PDT — В 14 лет у меня появилась мечта — татуировка, но смог я ее осуществить только после совершеннолетия. И вот так, с 18 лет, я потихоньку забиваюсь. Честно, мои татуировки особо большого смысла не несут. За исключении одной — барабанов. Это мое увлечение, — рассказал музыкант.

Публикация от @hellowndrums 30 Апр 2018 в 10:30 PDT Дорогие читатели, а как вы относитесь к татуировкам и есть ли они у вас?