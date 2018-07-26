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Сельма Блэр выступила в защиту режиссера Джеймса Ганна
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Сельма Блэр выступила в защиту режиссера Джеймса Ганна 

Попкорн News 57 минут назад
Фото: Попкорн News
Сельма Блэр одной из первых выступила в защиту режиссера Джеймса Ганна, присоединившись к звездам «Стражей Галактики», призывающим Disney пересмотреть решение об увольнении.
Сельма обратилась к опальному режиссеру в Twitter с очень трогательными словами благодарности и поддержки:
«Я благодарю тебя за твой талант, твою честность, твое развитие как человека. Ты поддержал меня, когда я была в тяжелейшей ситуации, и помог мне поступить правильно и честно. У тебя больше силы духа, чем у многих из тех, кого я знаю. Ты меня понимаешь».
Сельма Блэр и Джеймс Ганн дружат уже много лет. В прошлом году, когда актриса в интервью Vanity Fair рассказала о сексуальных домогательствах, с которыми столкнулась во время кастинга, Блэр подчеркнула, что именно поддержка Ганна помогла ей откровенно обо всем рассказать.
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