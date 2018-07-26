Британские ученые обнаружили неожиданную пользу для женщин от йоги и медитации

Корреспондент «Вечерней Москвы» обратилась с данным вопросом к российским специалистам, а также узнала — как правильно медитировать.

Специалисты Саутгемптонского университета провели исследование, в котором выявили, что йога и медитация развивают завышенную самооценку и эгоизм. Российские специалисты считают иначе. Наш эксперт психотерапевт Александр Федорович не согласен с этим высказыванием.

— На самооценку женщин сейчас влияет только пластический хирург, который следуя нездоровым посылам пациентки готов перекраивать ее лицо или тело. Женщины думают, что если там подтянуть, здесь приподнять, тут добавить объема и так далее, самооценка поднимется сама собой и жизнь станет счастливой. На самом деле, это не так. Например, взять направление «раджа-йога» (от редакции: Раджа-йога — «царская йога»), — это одна из шести ортодоксальных школ в философии индуизма. Основная цель раджа-йоги — контроль ума посредством медитации (дхьяна), осознание разницы между реальностью и иллюзией и достижение освобождения. Так как практика раджа-йоги делится на восемь этапов, её также называют аштанга-йогой «восьмиступенчатой йогой»), где идет переформирования психо-социального комплекса, мы говорим о физическом уровне, восстановлении центральной нервной системы. Такую йогу можно рекомендовать и мужчинам и женщинам, — уверен Федорович.

Объект

Лучший объект медитации — это дыхание, следите за вдохами и выдохами, фиксируйтесь на внутренних ощущениях.

Тишина

Никакой музыки, разговоров или внешних шумов. Главное молчание.

Длительность

Начать с 10 минут, со временем увеличивать, стремясь к режиму медитировать по одному часу два раза в день.