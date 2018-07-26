Ещё
Британские ученые обнаружили неожиданную пользу для женщин от йоги и медитации
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британские ученые обнаружили неожиданную пользу для женщин от йоги и медитации 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Корреспондент «Вечерней Москвы» обратилась с данным вопросом к российским специалистам, а также узнала — как правильно медитировать.
Специалисты Саутгемптонского университета провели исследование, в котором выявили, что йога и медитация развивают завышенную самооценку и эгоизм. Российские специалисты считают иначе. Наш эксперт психотерапевт Александр Федорович не согласен с этим высказыванием.
— На самооценку женщин сейчас влияет только пластический хирург, который следуя нездоровым посылам пациентки готов перекраивать ее лицо или тело. Женщины думают, что если там подтянуть, здесь приподнять, тут добавить объема и так далее, самооценка поднимется сама собой и жизнь станет счастливой. На самом деле, это не так. Например, взять направление «раджа-йога» (от редакции: Раджа-йога — «царская йога»), — это одна из шести ортодоксальных школ в философии индуизма. Основная цель раджа-йоги — контроль ума посредством медитации (дхьяна), осознание разницы между реальностью и иллюзией и достижение освобождения. Так как практика раджа-йоги делится на восемь этапов, её также называют аштанга-йогой «восьмиступенчатой йогой»), где идет переформирования психо-социального комплекса, мы говорим о физическом уровне, восстановлении центральной нервной системы. Такую йогу можно рекомендовать и мужчинам и женщинам, — уверен Федорович.
Объект
Лучший объект медитации — это дыхание, следите за вдохами и выдохами, фиксируйтесь на внутренних ощущениях.
Тишина
Никакой музыки, разговоров или внешних шумов. Главное молчание.
Длительность
Начать с 10 минут, со временем увеличивать, стремясь к режиму медитировать по одному часу два раза в день.
Вечерняя Москва: последние новости
Победивший рак Валентин Юдашкин восстанавливает здоровье в Израиле Влад Топалов сделал предложение телеведущей Регине Тодоренко Тайного любовника Жанны Фриске уличили во лжи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна последней цифры вашего года рождения9
Чем отличаются коричневые яйца от белых43
Дочь Галкина поразила своими навыками12
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья16
Что стало с самой красивой девочкой в мире19
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
11:35
Как эволюционировала Барби
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение