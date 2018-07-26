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Маликов пожаловался на атаки хакеров всей семьи
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Маликов пожаловался на атаки хакеров всей семьи 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Знаменитости являются лакомым кусочком для взломщиков со всего мира и в результате успеха можно получить много интересной, а порой и пикантной информации. Порой у звёзд всплывают откровенные фотографии в Сети или подробности личной переписки и большинство подобной информации публикуют хакеры, которым удаётся взломать личные аккаунты знаменитостей в соцсетях. Не все знают о том, что Дмитрий Маликов в последнее время увлёкся тем, что пытается быть блогером и по его признанию, он даже не представлял сколько опасностей таиться во всемирной паутине. Активность хакеров, пытающихся взломать их аккаунты увеличилась после рождения последнего ребёнка. Кроме того, аккаунт знаменитостей мечтают получить те хакеры, которые надеются после взлома публиковать рекламу в нём и неплохо заработать, пока звёзды пытаются вернуть его, переписываясь со службой поддержки соцсетей. Особенно часто это происходит в Instagram, где у некоторых звёзд по несколько миллионов подписчиков.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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