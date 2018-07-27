«В сети небезопасно»: семья Дмитрия Маликова пострадала от атак хакеров

Российский певец и композитор Дмитрий Маликов сообщил поклонникам, что его семья пострадала от хакерских атак недобросовестных пользователей сети. Артист попросил не обращать внимания на сомнительную публикацию, которая появилась ранее в Twitter, а также пожаловался, что его дочь Стеша не может вернуть доступ к своей странице в сети.

Дмитрий Маликов обратился к поклонникам с извинениями за любые провокационные и оскорбительные высказывания, которые могут появиться от его имени или от имени его близких в сети. По словам певца и композитора, он стал целью хакеров. Более того, недобросовестные пользователи сети не только взломали аккаунт артиста в Twitter, оставив там возмутительную шутку о представителях меньшинств, но и обратили свой взор на его близких. Так, уже несколько дней его дочь Стефания не может получить доступ к своей странице в сети.

«На нашу семью усилились хакерские взломы! Мы работаем над восстановлением и надеемся, что все вернется! Оставайтесь с нами и будьте осторожны! Простите, если кому невольно доставил неприятные эмоции», — извинился Дмитрий перед своими поклонниками, чувствуя неловкость за невольно нанесенную обиду. Успокоенные таким объяснением ситуации фанаты поддержали артиста в этот нелегкий период и пожелали удачи в борьбе с хакерами, заверив, что не станут дурно думать о нем или его семье, несмотря на все старания злопыхателей подмочить репутацию Маликова.

«Дима, все будет в порядке! К сожалению, это сейчас очень распространено» «Обратная сторона знаменитости! Не огорчайтесь!» «Очень жаль, но надеюсь, что всё наладится! В сети в наши дни небезопасно» «Спасибо за предупреждение! Надеюсь, вы скоро восстановите контроль» «Пусть это будет самым большим огорчением в вашей жизни! Мы вас любим!»

Примечательно, что в такой ситуации поклонники сплотились вокруг своих кумиров и всеми словами поддержали Стефанию, в то время как обычно со стороны пользователей сети наследница знаменитой фамилии слышит лишь упреки и нравоучения.