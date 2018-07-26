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«Мой любимый братик»: Стас Михайлов не может смириться с утратой близкого человека
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«Мой любимый братик»: Стас Михайлов не может смириться с утратой близкого человека 

Teleprogramma.pro 40 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Стас Михайлов вырос в дружной семье. Его отец Владимир Михайлович летчик и по его стопам пошел старший брат певца Валерий. Однако в возрасте 27 лет он погиб. С тех пор прошло много времени, но Стас так и не смирился с этой утратой. Около месяца назад он почтил память брата и отметил, что Валерию могло бы исполниться 56 лет.
Сегодня Михайлов снова вспомнил погибшего родственника. Он поделился редким снимком, на котором запечатлен его брат. «Мой любимый братик, покойся с миром… Сегодня твой день рождения… Мы всегда тебя помним!», — написал певец. Поклонники попытались поддержать артиста и отметили, что его брат был очень красивым молодым парнем. «Как вы похожи», «Красивый ооочень… светлая ему память…», «Пока мы помним о своих ушедших близких… они всегда с нами», — отозвались на пост подписчики.
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«Я всегда хотел встретить женщину, похожую на тебя»: Стас Михайлов обратился публично к материРодительница артиста празднует 80-летие. Отметим, что Стас посвятил погибшему брату песню и часто его вспоминает. Сейчас у самого певца большая семья и он старается все свободное время проводить со своими наследниками. Напомним, артист воспитывает шестерых детей: сына Никиту и дочь Дарью от прошлых отношений, общих дочерей с супругой Инной — Иванну и Марию, а также наследников жены от прошлых браков — Андрея и Еву.
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