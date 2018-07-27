Стас Михайлов рассказал о смерти брата

Певец Стас Михайлов опубликовал старую фотографию своего брата Валерия, который был летчиком и погиб почти 30 лет назад.

"Мой любимый братик, покойся с миром…" — написал Михайлов и добавил, что его брата нет уже 29 лет, но все близкие его хорошо помнят.

Поклонники поддержали артиста и вместе с ним вспомнили его брата. Они отметили, что хорошо понимают, как это — терять близких. Некоторые подписчики поделились своими переживаниями и семейными историями, рассказав, что тоже теряли братьев, но время не смогло стереть память о родном человеке.

"А то, что говорят: время лечит, да нет такого лекарства", — написали поклонники Михайлова и поддержали своего кумира.