Работу с полимерной глиной освоили мастерицы из района Выхино-Жулебино

В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов «Жулебино» продолжает свою работу Школа родительского мастерства. В ее направлениях не только консультации, психологическая поддержка и педагогическое просвещение.

— Мы открываем для себя и для других интересные, новые, вдохновляющие моменты, способные сделать нашу обыденность яркой и радостной. Мы помогаем нашим мамам открыть для себя радость творчества и сотворчества со своим ребенком, — рассказали в центре.

Работа с полимерной глиной стала темой нового занятия. Авторская бижутерия, сувениры, магнитики, предметы декора — все подвластно полимерной глине в умелых руках мастеров из Выхина-Жулебина. (ис)