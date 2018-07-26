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Работу с полимерной глиной освоили мастерицы из района Выхино-Жулебино
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Работу с полимерной глиной освоили мастерицы из района Выхино-Жулебино 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов «Жулебино» продолжает свою работу Школа родительского мастерства. В ее направлениях не только консультации, психологическая поддержка и педагогическое просвещение.
— Мы открываем для себя и для других интересные, новые, вдохновляющие моменты, способные сделать нашу обыденность яркой и радостной. Мы помогаем нашим мамам открыть для себя радость творчества и сотворчества со своим ребенком, — рассказали в центре.
Работа с полимерной глиной стала темой нового занятия. Авторская бижутерия, сувениры, магнитики, предметы декора — все подвластно полимерной глине в умелых руках мастеров из Выхина-Жулебина. (ис)
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