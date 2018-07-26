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Причина отказа этому кандидату просто поражает своей глупостью
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Причина отказа этому кандидату просто поражает своей глупостью 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Рекомендовал своего товарища в одну компанию на должность начальника отдела маркетинга. Сходил, пообщался.
Причина отказа директора по персоналу заставила плакать кровавыми слезами. Этот случай должен войти в анналы эталонной глупости.
Пишет: Высокая квалификация кандидата не вызывает никаких сомнений, но он живет очень близко от нас, и поэтому возникает подозрение, что он соглашается на эту работу в большой степени из-за того, что она находится рядом с домом.
А нам бы хотелось взять человека, который был бы заинтересован в самой работе».
Конец цитаты.
Я полчаса думал, что на это ответить, чесал репу, но так и не придумал.
В управлении персоналом есть множество разных способов мотивировать людей. Помимо зарплаты можно привлекать возможностью обучения и повышения квалификации, высокой ротацией, когда есть возможность переходить с одной позиции на другую внутри компании, либеральным рабочим графиком, но самая выгодная для компании мотивация — это удачное расположение.
Выгодная, потому что ничего не стоит компании, и дает возможность нанимать более квалифицированных людей за меньшие деньги. Например, если человек живет в соседнем доме, то можно с ним договориться на чуть меньшие деньги, чем он стоит, и он всё равно будет доволен — экономия пары часов времени в сутки это действительно большой плюс в жизни и работе.
Как оказалось, этот факт очевиден не для всех.
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Женский форум
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