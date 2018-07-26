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Селена Гомес закрутила роман назло Джастину?
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Селена Гомес закрутила роман назло Джастину? 

Popcake.tv 32 минуты назад
Фото: Popcake.tv
На днях Селене Гомес (Selena) исполнилось лет. Певица отпраздновала день рождение, как говорится, на широкую ногу. Было всё: конфетти, трёхярусный торт, джакузи, любимые друзья. Только поклонники обсуждают совсем не это, а приглашённого на праздник Калеба Стивенса (Caleb). Кто не в курсе, это брат подруги Гомес Ракель. После того, как Джастин объявил о помолвке, Селену и Калеба стали замечать вместе уж слишком часто. То папарацци застанут их на прогулке, то они вместе придут на концерт Тейлор Свифт (Taylor). Только на этой неделе их видели вместе раза три — не меньше. Только подруги Гомес уверены: она закрутила роман назло Джастину, чтобы показать своё безразличие. Ни друзья, ни поклонники звезды Диснея не верят, что она отнеслась к изменениям в жизни Бибера с равнодушием. Даже на фото, сделанных во время празднования на яхте, взгляд девушки иногда был слишком печальным для виновницы торжества. Да и запись в наводит на определенные мысли.
«Вот и еще один год прошел… Спасибо за вашу любовь в этот особый для меня день. Я бесконечно ценю вас и моих лучших друзей за то, что они отпраздновали со мной мой день рождения. Я безумно люблю вас всех!»;
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