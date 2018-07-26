Алессо: «Никто не знает, что значит быть диджеем»

В 2018 году фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People отмечает первый юбилей: c 10 по 12 августа он пройдет в Нижегородской области уже в пятый раз. В преддверии опен-эйра Cosmo поговорил с хедлайнером фестиваля — 27-летним шведским диджеем Алессо, которого на самом деле зовут Алессандро Линдблада.

Алессо, ты уже был в России в 2012 году. И вот снова едешь. Видимо, тебе у нас понравилось.

Так и есть! (Смеется.) Обязательно приходите на мое выступление! Я отдам всего себя! Надеюсь, в этот раз у меня будет больше времени и я смогу более осмысленно посмотреть Москву и почувствовать город. У меня прекрасный менеджер — он всегда составляет замечательную культурную программу. Пока еще не знаю, что именно я буду делать в России, но точно собираюсь выпить много водки! Не переживай, я все выложу в своем «Инстаграме»!

Вот, кстати, об «Инстаграме», у тебя там много красивых снимков. Уверена, что за каждым есть какая-то история, которую ты не рассказываешь. Вот, например, ты был на карнавале в Бразилии…

О да! Так страшно мне не было никогда в жизни! Выстрелы — это первое, что мы услышали, когда зашли в нашу квартиру в Рио. Я такой: «Какого черта? Что вообще происходит?!» Оказалось, мы сняли квартиру в криминальном районе. Потом мой менеджер отправился в магазин за продуктами. Как только он вышел из машины, к нему тут же подлетели какие-то парни с пистолетами. Я не знаю, как ему удалось выжить. Он позвонил сразу же после этого и заявил: «Нам срочно нужно валить из этой страны!»

Ну у нас такого не случится! Если возвращаться к разговору о России, то кого из наших артистов ты знаешь

Стыдно признаться, никого. Я вообще ничего о вашей стране не знаю. Но обещаю исправиться!

Твой первый визит в Россию состоялся в рамках мирового тура Мадонны . Расскажи, каково это — открывать шоу главной поп-звезды на планете?

Незабываемо! Работать с ней — честь для меня! До сих пор не могу поверить, что ей понравилась моя музыка — лучшей похвалы просто не придумаешь! Она лично пригласила меня участвовать в туре. Представляешь, мне звонила сама Мадонна! Я был так польщен! Она умеет создать командный дух. Перед каждым выступлением собирала всю команду в гримерке, и мы вместе молились. Мадонна такие речи пафосные толкала: «Сейчас мы устроим такое шоу, которые люди никогда не забудут!» И все в таком стиле.

А ты как готовишься к своим шоу? Тоже молишься?

Ну нет. Понимаешь, звездой быть трудно, вокруг меня в гримерке все время толкутся какие-то люди — фанаты, журналисты и прочие. Они от меня чего-то хотят — так от этого устаю, а на сцене я должен отдавать энергию. И как мне это делать, если у меня самого ее нет?.. Перед шоу я запираюсь в гримерке и наслаждаюсь тишиной. 10 минут наедине с собой — это прекрасно!

Тебе всего 27 лет, а ты уже так устал от славы, что выгоняешь всех из гримерки?

Я бы так не сказал. Не стану утверждать, что мне надоела популярность. Я, скорее, о том, что жизнь в дороге выматывает. Видишь ли, когда колесишь по миру в течение шести лет, постоянно пишешь и играешь музыку, общаешься с людьми… В общем, накапливается дикая усталость, которую так просто не сбросить… В какой-то момент я даже стал чувствовать себя рабом. И начал забывать, зачем я все это делаю. Зародились сомнения: а стоит ли овчинка выделки? И тогда я ввел такую традицию — за 10 минут до выступления в гримерке никого не должно быть. Вот в такие моменты тишины перед шоу я напоминаю себе, ради чего я так вкалываю.

И зачем тебе все эти поездки по миру?

Прекрасно понимаю, что нужно ухватить момент. Сейчас я на пике, но кто знает, что будет завтра? Теперь у меня меньше поездок, но я знаю, что должен продолжать. А если честно, мне не хочется никуда ездить, хочется просто пожить нормальной жизнью.

Что ты называешь нормальной жизнью?

Все, что обычно делают парни в 27 лет. Потусоваться с друзьями, увидеть семью, поиграть в видеоигры, позаниматься в тренажерном зале. Я люблю людей, но мне хочется поговорить с ними о чем-то еще, кроме работы.

А еще у парней в 27 лет есть личная жизнь. Вот, допустим, если русская девушка хочет обратить твое внимание на себя, что ей стоит сделать?

Меня привлекают уверенные в себе девушки, которые могут говорить откровенно, безо всяких игр, которые могут отстоять свою точку зрения и у которых она именно своя, а не заимствованная у кого-то, которые любят себя и знают собственные сильные и слабые стороны.

Веришь в любовь с первого взгляда?

Я верю в любовь! Но не с первого взгляда. Мне кажется, что влюбиться в человека можно, только узнав его, а для этого сначала нужно поболтать. Если кто-то хочет очаровать меня, просто поговорите со мной! Меня не интересуют девушки, с которыми не о чем побеседовать.

Ты швед, но живешь в Америке, а они там все любят small talk. Как ты с этим справляешься?

Я ненавижу small talk! Меня воротит, когда человек спрашивает, как у меня дела, и идет дальше, не дожидаясь ответа. Зачем мне эта любезность? Можешь сразу пройти мимо!

Неужели ты не отвечаешь людям в таких случаях?

Отвечаю, конечно, иначе выглядел бы идиотом. Просто если увижу, что человек не настроен на беседу, то попытаюсь от него поскорее отделаться. Мне не хочется тратить время на бессмысленные разговоры. Но я вообще-то довольно милый, и у меня нет проблем с общением.

У тебя итальянские и шведские корни, а живешь ты в Америке. Так кто ты?

Я на 100% швед. (Смеется.) Но выгляжу как итальянец. И да, живу в Америке. Итальянцем себя точно не чувствую, хотя говорю по‑итальянски. Моя мама и ее родители из Италии, вырос я в Швеции и постоянно туда возвращаюсь. А если серьезно, то так до конца и не понял, кто я. Я в поиске своей идентичности.

Знаешь, сложно не заметить, что ты довольно привлекательный парень. Как ты думаешь, это помогло тебе покорить музыкальный олимп?

Не буду врать, мне приятно слышать, когда говорят, что я симпатичный. Мы все живем в мире, где судят по внешности, и она играет большую роль, особенно в шоу-бизнесе. Не считаю, что это правильно, но так оно есть. Если актер, то красавчик, если певец, то тоже ничего. Так что это преимущество. Мне важно, как я выгляжу на сцене, но в обычной жизни нет. Я стараюсь быть лучшей версией самого себя и хочу, чтобы люди думали о моей музыке, а не о том, как я выгляжу.

Мне кажется, что вы с Беном Барнсом немного похожи…

Принц Каспиан из фильма «Хроники Нарнии», а еще он в сериале «Мир Дикого Запада» снялся? Да-да, ты права, что-то общее есть. Мне раньше этого не говорили.

А ты думал о том, чтобы использовать внешность и стать актером или моделью?

Да, была такая мысль, когда снимали клипы. Актерскую деятельность я рассматриваю всерьез, это вызов для меня, а вот о модельной карьере сказать того же не могу. Мне нравится результат — хорошая фотография, но позировать — это точно не мое. Безумно скучно просто стоять и ничего не делать в течение нескольких часов.

В апреле умер шведский диджей Тим Берглинг , известный как Авичи… Вы были друзьями?

Да! Мы оба из Стокгольма, ходили в одну школу. А потом жили в Лос-Анджелесе друг напротив друга, из своего окна я до сих пор вижу дом Тима и вспоминаю его. Новость о его самоубийстве просто уничтожила меня. У него давно были проблемы… Жизнь ему трудно давалась. Никто ведь толком не понимает, кто такой диджей и что он делает, даже мы сами. Это новая профессия. Очень легко оценивать чужую работу со стороны: «Ну, а чего там делать? Пришел поставил пару треков и ушел домой». Когда Авичи поднялся на вершину, стал лицом Ralph Lauren, слава сильно ударила по нему. Тим не справился с этим, начал пить… И я его понимаю, для меня тоже все это было странно, особенно наблюдать за тем, как по‑другому с тобой стали общаться люди… Я уважаю Тима. Мне жаль, что в последнее время мы меньше общались, редко виделись… Но то, что с ним произошло, доказывает одну простую мысль: жизнь диджея не такая гламурная и легкая, какой она кажется со стороны. Быть диджеем — это не только летать на частных самолетах и выступать на закрытых вечеринках, но это и бороться с давлением, стрессом и постоянной депрессией. Все ждут от тебя громких новинок не хуже предыдущих синглов, ждут, что ты станешь зажигать… Царствие ему небесное, надеюсь, в том мире он смог найти покой. Авичи был очень хорошим парнем! Жаль, что так вышло.

Как ты с этим справляешься?

Скажу честно, мне тоже трудно это дается. Случалось, хотелось все бросить. Мне помогает семья, особенно мой брат. Мы с ним несколько раз в неделю созваниваемся. Он лучше всякого психолога: советует, о чем лучше не думать, как поступить и все в таком роде. Без него я бы не справился. Мой совет всем творческим людям: у вас должна быть опора, человек, который вас понимает и направит. Такого человека очень сложно найти, но без него невозможно существовать. Мне повезло, мой брат знает меня как облупленного, он предугадывает мою реакцию на какие-то события, знает, когда и что стоит мне сказать. Главное спасение от депрессии — разговор с нужным человеком.

Понимаю, что тебя раздражают такие вопросы, но все же когда выйдет новый альбом?

Возможно, в этом году. Чувствую, что время пришло. Кажется, я нашел нового себя — это будет Alesso 3.0. Мне хочется, чтобы мой новый альбом понравился не только людям, которые любят танцевальную музыку, но и тем, кто обычно к ней равнодушен, чтобы ноги сами пускались в пляс.

С кем еще ты хотел бы сотрудничать?

Не знаю, я всегда иду от трека. Подбираю того, кто хорошо подошел бы к песне. Когда исполнитель поет чужие слова, чаще всего он их не чувствует, а мне нужно, чтобы всё по‑настоящему.

Что посоветуешь новичкам?

Не бояться быть собой и экспериментировать. Большинство записей, которые мне присылают, словно под копирку сделаны. Все пытаются повторять популярные треки, но этого как раз и не нужно делать. Привлечь внимание сейчас очень сложно, поэтому надо искать что-то новое.

А примеры каких работ тебе стоит прислать?

Не знаю, но точно не хип-хоп. Я ничего не имею против него, но это сейчас музыкальный жанр № 1. Он звучит из каждого утюга!

Последний вопрос, я понимаю, что Cosmopolitan — женский журнал, но все же ты когда-нибудь читал его?

Не поверишь, часто беру его в аэропорту, так что да, читаю.