Чего нельзя делать, когда в горле застряла рыбная кость

Большинство людей на планете хотя бы раз в жизни испытывали неприятное чувство, виной которому становилась застрявшая в горле рыбная кость. В подобных случаях многие не спешат обращаться за помощью к медикам, а пытаются справиться с инородным предметом своими силами. Однако некоторые методы, которые широко применяются в народе, оказывается, могут только усугубить ситуацию.

Хлебная корка

Наверняка каждый знает, что необходимо сделать, если в горле застряла рыбная кость. Большинство пострадавших в первую очередь принимаются глотать хлеб, а точнее хлебные корки или сухари. Считается, что твердая пища просто вытеснит инородное тело. Данным методом рекомендовал пользоваться еще византийский доктор Павел Эгинский. Однако на самом деле в большинстве своем подобные действия способны только навредить организму. По крайней мере, именно к такому мнению склоняется современная медицина.

Твердая пища чаще всего не меняет ситуацию, а только усугубляет ее. Черствый хлеб, проходя по гортани и наталкиваясь на торчащую кость, загоняет последнюю еще глубже или просто обламывает ее торчащий кончик. После чего обнаружить кость визуально становится еще проблематичней. Об этом рассказала изданию «Леди Известия» врач-педиатр высшей категории клиники «Борис» Анна Горбань. Медик посоветовала не предпринимать никаких мер, а срочно ехать в больницу.

Массаж и постукивание

В случаях, когда в горле застряла кость, доктора не советуют пользоваться и другими народными методами — постукиванием по спине или массажем горла с наружной стороны. Дело в том, что данные манипуляции также способны загнать кость еще глубже в мягкие ткани, после чего достать ее будет трудно даже в условиях больницы.

К тому же в медицинской литературе имеются истории болезней, согласно которым рыбные кости, ушедшие в мягкие ткани, начинали мигрировать в организме. Так в «Случаях из практики», описанных Луценко, Шутовым, Замулиным, Жарко и Жарко, упомянута пациентка, которая пыталась избавиться от инородного тела посредством сдавливания мягких тканей снаружи. В результате кость оказалась в щитовидной железе. После этого предмет пришлось удалять хирургическим путем.

Именно потому, что рыбные кости могут перемещаться в теле пострадавшего, сурдолог-оториноларинголог Газиз Туфатулин на вопрос одной из читательниц порекомендовал сделать рентгенографию шеи в боковой проекции.

Удаление

Таким образом результатами описанных выше манипуляций может стать миграция, воспаление (сепсис) или отек с последующим стенозом, то есть сужением или закрытием гортани («Инородные тела гортани и трахеи у детей», В. Г. Зенгер). Кроме того, по словам докторов, не следует извлекать кость и с помощью всевозможных подручных средств: ложек, зубочисток, пинцетов. Подобные грубые и заведомо непрофессиональные действия если и приведут к положительному итогу, и кость все-таки выйдет наружу, то на слизистой горла останется ранка. Именно из-за оцарапывания слизистых оболочек пострадавший еще пару дней продолжает чувствовать боль. Об этом рассказал оториноларинголог Алексей Губин изданию «Частный корреспондент».

Однако не только дискомфорт опасен в такой ситуации. Благодаря повреждению слизистой в организм могут попасть болезнетворные микроорганизмы, и возрастет риск инфицирования. Именно поэтому медики советуют в большинстве случаев не удалять кость самостоятельно и не заниматься последующим самолечением, а обращаться исключительно к врачу.

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