Мосприрода приглашает на просмотр мультфильмов из детства

В экоклассе для детей и их родителей, начиная с 3 августа каждую пятницу в 10.00 на Островитянова, 10 будет проходить просмотр мультфильмов. Об этом сообщается на официальном сайте «Вестник района Теплый Стан».

В программе мероприятия планируется просмотр мультфильмов об экологии и природе, все участники смогут обсудить увиденное, сделать выводы и научиться простым правилам сохранения окружающей среды. А после просмотра участники смогут смастерить что-нибудь полезное из ненужных уже в быту вещей. Ну и конечно, всегда можно задержаться и полюбоваться экспозицией, познакомиться с необычными обитателями экоклассов, почитать книги и журналы о природе в экобиблиотеке. Фото: Fd-zao.ru