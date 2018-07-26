Дети из Выхина-Жулебина познакомились с жизнью русских государей в «Коломенском»

Ребята из центра «Жулебино», отдыхающие по программе «Московская смена», побывали в Летней загородной резиденции «Коломенское» и познакомились с жизнью русских государей, с праздниками, с традициями приема гостей, в том числе иностранных послов. В ходе экскурсии ребят провели по территории Государева двора царя Алексея Михайловича, познакомили с историей создания памятников архитектуры ХVI — ХIX веков: Спасскими воротами, церковью Казанской иконы Божьей Матери, комплексом Передних ворот, церковью Вознесения Господня.

Замечательная экскурсия познакомила юных любителей истории с яркими страницами развития и становления государства и помогла почувствовать себя частью великого народа. (ис)