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Дети из Выхина-Жулебина познакомились с жизнью русских государей в «Коломенском»
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Дети из Выхина-Жулебина познакомились с жизнью русских государей в «Коломенском» 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Ребята из центра «Жулебино», отдыхающие по программе «Московская смена», побывали в Летней загородной резиденции «Коломенское» и познакомились с жизнью русских государей, с праздниками, с традициями приема гостей, в том числе иностранных послов. В ходе экскурсии ребят провели по территории Государева двора царя Алексея Михайловича, познакомили с историей создания памятников архитектуры ХVI — ХIX веков: Спасскими воротами, церковью Казанской иконы Божьей Матери, комплексом Передних ворот, церковью Вознесения Господня.
Замечательная экскурсия познакомила юных любителей истории с яркими страницами развития и становления государства и помогла почувствовать себя частью великого народа. (ис)
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