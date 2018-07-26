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Суровые челябинские феминистки заклеили ВИЗ листовками против брака и за бесплатные аборты
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Суровые челябинские феминистки заклеили ВИЗ листовками против брака и за бесплатные аборты 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Жители ВИЗа обратили внимание на листовки, которыми на днях обклеили столбы на нескольких улицах. Надписи на них обращены к женщинам и агитируют за идеи феминизма.
«Брак не выгоден женщинам, — гласит одна из них. — Это потеря в доходе, карьерных перспективах по сравнению с досемейной жизнью; умноженная в несколько раз нагрузка по домашнему хозяйству; сокращение длительности жизни и большая вероятность депрессии по сравнению со свободными женщинами».
Другие листовки агитируют за сохранение бесплатных абортов, отстаивание прав женщин на одинаковую с мужчинами работу и зарплату. Звучит и тема насилия: «Женщина, не верь им! Изнасилование — вина только насильника!».
Позже о своей причастности к акции заявила «Челябинская феминистская агитгруппа». «24 июля мы расклеили множество листовок в Екатеринбурге», — написали организаторы на своей странице «ВКонтакте».
Действия челябинцев возымели эффект: призывы на листовках активно обсуждают екатеринбурженки. И есть те, кто согласен с высказыванием о невыгодности для женщины брака.
«Ну, так-то они правы, — считает пользователь сайта U-мама Led@с топором. — Брак женщине не выгоден. Нагрузка увеличивается — готовить, убирать, стирать приходится зачастую и на великовозрастного, у которого вместо рук лапки и вообще «не мужское это дело». Если мужа куда-то переводят, то жена обычно едет за ним, бросая работу, даже если есть перспективы. Почему-то перспективы мужчины в семье оказываются важнее».
Есть и те, кто активно спорит с позицией феминисток.
«У них в уме неправильный брак, — пишет пользователь С. R. — Они не знают, что такое брак настоящий и счастливый. В настоящем браке женщина может не работать, если она того не хочет, или работать мало. Если в браке нагрузка на жену увеличивается, то это не брак, а издевательство. Зачем в такой ходить?»
Екатеринбургские феминистки тоже регулярно устраивают акции: они отстаивают права женщин, выходя на пикеты.
А вот самовольная расклейка объявлений в Екатеринбурге под запретом — так, за безобидную цирковую афишу на распределительном щите горожанина недавно оштрафовали на 2 тысячи рублей.
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Женский форум
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