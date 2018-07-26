Отец устроил настоящий дебош на День Рождения сына. Но то зачем он сделал это, преподнесло сыну настоящий урок!

Один парень праздновал свой день рождения. К нему пришло очень много гостей, все они танцевали и веселились. Вдруг, в разгар вечеринки, вошёл отец парня, выключил музыку и сказал: «Я только что сбил человека, труп в багажнике, помогите избавиться от него!»

Гости под разными предлогами ушли. Остались только его друг, и девушка. Они вышли во двор и увидели там… дорогой автомобиль. Отец открыл багажник, а там вместо трупа, лежит большой букет цветов и кинжал.

Букет отец подарил девушке, кинжал другу, а ключи от машины сыну, и сказал: «Запомни, сынок! Не трать своё время на ненужных людей!»