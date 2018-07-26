«Важно делать то, что нравится, и соблюдать во всём баланс» — креативный директор BBDO Moscow о профессиональном выгорании в рекламной…

Всего за несколько лет синдром профессионального выгорания превратился из изящного HR-термина в реальную проблему национального масштаба. Согласно недавнему исследованию агентства Hays, 79% сотрудников компаний в России сталкивались с этим явлением, а 48% всерьёз подумывают над возможным перерывом в карьере.

Считается, что в рекламной индустрии проблема выгорания стоит особенно остро, и посвящённый ей материал получил немало откликов и комментариев.

Николай Мегвелидзе, управляющий креативный директор BBDO Moscow, рассказал управляющему директору Media Direction Group Денису Максимову о специфике выгорания «креативщиков».

Максимов: В первую очередь хотел бы узнать, насколько остро стоит для тебя проблема профессионального выгорания как сотрудников, так и тебя самого? Как с этим бороться?

Мегвелидзе: Вероятно, я счастливый человек и такого в BBDO не встречал. Честно говоря, когда я готовился к интервью, то переговорил со многими коллегами в группе, но так и не нашёл тех, кто с этим у нас сталкивался. Удивительно, но такая проблема ни у руководства, ни у подчиненных не «диагностировалась».

Максимов: Неужели ты вообще никогда не сталкивался с «уставшими» сотрудниками?

Мегвелидзе: Я достаточно давно работаю в индустрии и, в принципе, видел многое. Это касается и типов сотрудников. Как и 5—10 лет назад, я замечаю «заряженных» людей, которые хотят что-то делать, и большое количество «потухших». В целом, я не думаю, что это приобретённая усталость — всё зависит от желания работать. Либо ты хочешь, либо нет. Есть люди, которые не только хотят, но еще и творят, реализуют идеи, проекты. Таких сотрудников, правда, можно по пальцам одной руки пересчитать. Они находятся на самом верху так называемой пирамиды. Есть средняя прослойка: у них есть желание работать, но им постоянно нужно «топливо», чтобы не просто хотеть, но и делать. Ну и большинство — это те, кто не особо стремятся что-либо хотеть и тем более делать.

Максимов: Люди, которые вынуждены постоянно создавать что-то новое, согласно брифу — испытывают ли они творческий кризис? Ведь тяжело быть постоянно «гением по заказу».

Мегвелидзе: Креатив — это не чистое искусство, как может показаться. Это в первую очередь бизнес. Тем не менее, мне кажется, рекламная индустрия — это та область, где сложнее всего выгореть. В креативе есть огромное количество возможностей для реализации и поиска чего-то нового, и это действительно увлекает. Скорее всего, можно говорить о банальной усталости, от которой никто не застрахован. Здесь помогает смена обстановки, партнёра, команды или клиента. Поскольку это усталость от конкретных вещей, то, как только причина будет устранена, человек снова воспрянет духом. В моём понимании выгорание — это когда тебе в принципе надоедает индустрия, твоя профессия. Когда однажды просыпаешься и понимаешь, что ты занимаешься какой-то ерундой. А хочется ракеты строить, в земле копаться или уехать жить куда-нибудь отшельником и книги писать. Например, одна моя знакомая итальянка много лет успешно работала продюсером в продакшн-компании. В какой-то момент поняла, что больше не хочет этим заниматься, а хочет бороться с мафией. Начала изучать право и вот теперь творит, что называется, правосудие. И вполне счастлива.

Максимов: Бывали ли случаи, когда к тебе на интервью приходит человек с большим опытом и послужным списком, но он совсем не «горит» и выглядит опустошённым?

Мегвелидзе: Да, я видел таких кандидатов, но я просто не беру их на работу. Иногда я встречаю людей, которых собеседую по часу или полтора и выношу единственное умозаключение из их самопрезентации: «Ну, могу копать, могу не копать». Но я не думаю, что эти люди были совсем другими 10 лет назад. Человек, который «горит», он энергичен всегда, просто увлечен разными вещами. А есть и такие люди, которым не надо многого. Они воспринимают любую работу как просто способ получить деньги, чтобы позволить себе интересную жизнь вне офиса. И здесь мы уже говорим о work-life balance, который, безусловно, важен каждому. Когда происходит замещение личной жизни работой, то ты в какой-то момент задумаешься о том, что в жизни-то кроме работы ничего нет…

Максимов: Как людям поддерживать внутреннюю мотивацию и рабочий тонус?

Мегвелидзе: Главный совет — не закапываться с головой в работу. Конечно, это не всегда легко: у кого-то клиент не самый простой или руководитель своенравный, кто-то трудится не в лучшем коллективе. Но люди часто просто не хотят посмотреть шире — можно перейти в группу другого клиента, другой отдел, в конце концов, поменять место работы. Ведь важно делать то, что нравится, и соблюдать во всём баланс. К примеру, если ты не получаешь удовольствия от работы с конкретным клиентом, но он приносит тебе много денег — хорошо, продолжай работать, но оставь себе время на то, что тебе нравится: на другие интересные проекты, на хобби, на семью и друзей.

Максимов: Помогает ли фестивальная деятельность сохранять «огонь», внутреннюю мотивацию?

Мегвелидзе: Я бы сказал так — помогает чей-либо успех. Признание работы одной команды пробуждает в остальных желание тоже делать что-то такое, о чём будут писать, что будут обсуждать, за что будут награждать

и т. д.

Это цепная реакция: одни начинают верить в то, что, оказывается, можно не только придумать интересную идею, но ещё и продать её клиенту и реализовать. Другие просто хотят доказать себе и окружающим, что они не хуже тех, кто получил награду, и тоже начинают усиленно работать в этом направлении. Особенно хорошо это действует на вышеупомянутую прослойку людей, которые хотят, но редко делают. На них чья-либо награда действует как нечто отрезвляющее, как-то самое топливо, которое им необходимо для того, чтобы начать делать, а не просто хотеть.

Максимов: Сотрудники креативных агентств, на мой взгляд, имеют много возможностей заслужить признание. А что, если наград становится все больше, но взлет по карьерной лестнице так и не случился?

Мегвелидзе: Дело в том, что талантливый креативщик — не всегда талантливый менеджер. Многие, к сожалению, этого не понимают. Они считают, что N лет в рекламе и некоторое количество наград говорят о том, что они должны уже быть у руля. Но при этом сотрудники не задаются вопросом: «Умею ли я это делать»? Есть такие люди, которые пробуют, понимают, что это не то, чего они ожидали, и дают задний ход. Но есть и те, кто упорно верят в то, что они уже просто обязаны руководить. У некоторых это со временем получается, но их не так много.

И есть люди, которых мы не промоутируем и которым недостаточно просто повышения зарплаты. И если, в конце концов, они решают уйти, то мы не можем им помешать — просто поскольку есть люди, которых мы ценим выше именно с точки зрения управленческого потенциала.

Максимов: Внешние факторы, такие как экономическая ситуация в стране, влияют на мотивацию сотрудников?

Мегвелидзе: Да, влияют, и это заметно. Воздействие текущего экономического контекста существенно ощущается: последнее время работы действительно стало больше, а конкуренция выше. Если до 2014 года мы были более избирательны при принятии решения сотрудничать или нет с новыми клиентами, то сегодня мы подходим к этому вопросу, скажем так, менее расточительно.

Максимов: А могут ли клиенты привести сотрудников к выгоранию? Насколько велико это влияние?

Мегвелидзе: Скорее, нужно грамотно подбирать команду под каждого клиента, учитывая психотип сотрудника: где-то требуются более стрессоустойчивые, где-то подойдут и менее. Не спорю, что иногда бывают клиенты, которые способны вывести из равновесия даже самого спокойного человека/команду. В этом случае мы даже готовы отказаться от такого клиента. За это огромное спасибо нашему менеджменту, который всегда придерживался и придерживается позиции, что для нас сотрудники — превыше всего. Это то, чем BBDO может гордиться.

Максимов: Считается, что в общении с коммерческими специалистами, самый продуктивный фидбэк — это выражение лёгкого недовольства результатами их труда. Оно стимулирует их идти и работать дальше. А что с креативщиками? Как держать команду в тонусе? Может, их нужно регулярно хвалить?

Мегвелидзе: Незаслуженно хвалить — это худшее, что можно сделать. Потому что расти над собой при постоянном позитивном фидбэке невозможно. Это как с детьми: есть родители, которые независимо от того, что ребенок сделал — плохое или хорошее — говорят «молодец». Но существует объективная реальность, а незаслуженная похвала от неё отдаляет. На мой взгляд, важна честность в оценке работы сотрудника.

Максимов: Встречал ли ты выгоревших людей на стороне клиента?

Мегвелидзе: Да, встречал. Причины выгорания, конечно, всегда разные. Но есть одна категория, которая, наверное, вызывает наибольшее сочувствие — это люди, которые любят и понимают креатив, но у них настолько велик страх потерять своё место, если они сделают что-то не так, что им приходится делать нечто нейтральное, беззубое и серое. И это вот ощущение, что ты мог бы, но тебе, к сожалению, не хватает смелости, очень сильно давит на психику. И это один из тех моментов, который, как мне кажется, может привести к выгоранию.

5 советов для борьбы с выгоранием от Николая Мегвелидзе

1) Если ощущаете себя выгоревшим, то начните что-то делать — усталость как рукой снимет.

2) Если чувствуете, что уже ВСЁ, то радуйтесь — значит, где-то рядом начало чего-то нового. Начинайте искать.

3) Не бойтесь меняться — это всегда интересно.

4) Пробуйте всё новое — это бодрит. А можете не пробовать, а довольствоваться тем, что в вас уже есть — это умиротворяет. И помните, что у вас всегда есть выбор, и это прекрасно.

5) Не забывайте, что кроме работы есть ещё семья, друзья и простое человеческое общение — даже пятиминутная утренняя беседа с консьержкой способна творить чудеса.