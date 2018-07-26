Мистическое существо сняли под водой в Порто-Рико, видео

Наш мир полон удивителен существ. О некоторых ходят только легенды, других иногда видят люди и это становится сенсацией. Согласно данным учёных, океаны и моря являются самыми неизведанными местами и что в них можно встретить, одному Богу известно. Лох-несское чудовище, гигантские доисторические монстры и много всего интересного. Вот и в Порто-Рико попалось нечто странное и неведанное. Существо заметили группу друзей во время неспешной прогулки по реке Изабелла и интересно, что никто из учёных не имеет ни малейшего представления, к какому виду существ относится то, что смогли снять на видео. Кроме того, ребята обнаружили, что сняли неведомого монстра только позже, когда решили посмотреть отснятый материал, иначе существо навело на них ужас. Вообщем, не совсем что это может быть, мифическое существо, инопланетный пришелец или что-то другое? Интересно?