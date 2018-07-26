Ещё
Мистическое существо сняли под водой в Порто-Рико, видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мистическое существо сняли под водой в Порто-Рико, видео 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Наш мир полон удивителен существ. О некоторых ходят только легенды, других иногда видят люди и это становится сенсацией. Согласно данным учёных, океаны и моря являются самыми неизведанными местами и что в них можно встретить, одному Богу известно. Лох-несское чудовище, гигантские доисторические монстры и много всего интересного. Вот и в Порто-Рико попалось нечто странное и неведанное. Существо заметили группу друзей во время неспешной прогулки по реке Изабелла и интересно, что никто из учёных не имеет ни малейшего представления, к какому виду существ относится то, что смогли снять на видео. Кроме того, ребята обнаружили, что сняли неведомого монстра только позже, когда решили посмотреть отснятый материал, иначе существо навело на них ужас. Вообщем, не совсем что это может быть, мифическое существо, инопланетный пришелец или что-то другое? Интересно?
13 Новостей.ru: последние новости
Маликов пожаловался на атаки хакеров всей семьи Терешена выходит замуж и назначила свадьбу на 16 сентября Россиянка сломала шлакбаум, чтобы не платить за парковку
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна последней цифры вашего года рождения16
Тарзан стал «похож на женщину»6
Чем отличаются коричневые яйца от белых43
Дочь Галкина поразила своими навыками15
Мужчины каких наций считаются лучшими любовниками2
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
11:35
Как эволюционировала Барби
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение