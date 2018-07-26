В Воронеже женщина заказала похороны живому сыну 

Горожанка решила, что находящийся в реанимации родственник не выживет. Горожанка при жизни заказала похороны собственному сыну, сообщила пресс-служба ПАО «Воронежское похоронное бюро» в четверг, 26 июля. Женщина решила, что находящийся в реанимации родственник не выживет. Однако когда выяснилось, что сын выжил, горожанке пришлось аннулировать заказ. Сотрудники Воронежского похоронное бюро проанализировали работу «горячей линии» за два года. Помимо заказа горожанки на похороны живого сына, было много и других неожиданных вопросов. Пожилые одинокие люди нередко просили рассказать, где они будут похоронены после смерти, а также можно ли заранее заказать кремацию. Спрашивали даже про то, можно ли подобрать гроб и костюм под цвет глаз покойного. Наконец, воронежцы интересовались, нет ли в городе или пригороде кладбища домашних животных, на что получали отрицательный ответ. Всего с начала работы «горячей линии», с июля 2016 года, диспетчеры ответили на 20 тыс. звонков, половина которых, конечно, касалась организации похорон. Воронежцы уточняли, какие документы необходимы для получения разрешения на захоронение, кто имеет право на выплату компенсации на погребение от государства. Позвонить на «горячую линию» можно по телефону 8 (473) 279-20-80, она работает бесплатно и круглосуточно. Екатерина Трещикова