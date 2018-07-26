Жиросжигающая тренировка Табата! Таймер не нужен.

Ещё не купили табата-таймер для эффективных интервальных тренировок? С этой тренировкой тебе не нужен будет таймер! В этом видео есть таймер — поэтому тебе не нужно будет отвлекаться. Тренируйся дома!

Табата — интервальная жиросжигающая тренировка, которая помогает сбросить вес за короткий срок. Этот выпуск состоит из классной музыки для тренировок и интервального табата таймера (tabata timer).

Теперь тебе не нужно отвлекаться, чтобы настроить табата таймер. Выбери 4 упражнения для похудения, определи порядок их выполнения и включай табата таймер. Интервальный табата таймер поможет отследить время и не думать о секундах. Свободное внимание ты можешь направить на технику выполнения и правильное дыхание. Больше всего для системы табата подходят комплексные упражнения, которые задействуют разные группы мышц и всё тело в целом.

Это приседания с выпрыгиванием, планка, отжимания, берпи или велотренажер. Обязательно во время тренировки табата следи за дыханием и техникой выполнения. Чем лучше ты будешь выполнять упражнения, тем больших результатов сможешь достичь. Количество калорий, что ты потратишь за время практики, зависит только от твоих усилий. Если табата прошла легко, значит ты неправильно или медленно делала упражнения.

Вся тренировка табата должна проходить в максимально быстром темпе. В этом тебе поможет табата-таймер с музыкой. Музыка для тренировки — важная составляющая. Она помогает двигаться дальше, когда кончаются силы и сбивается дыхание. Хорошая музыка с быстрым ритмом задает темп для всех движений. Выбрала упражнения для похудения? Включай табата-таймер с музыкой и делай жиросжигающий комплекс.

На самом деле табата не только сжигает жир, она повышает выносливость, укрепляет мышцы и ускоряет обмен веществ в организме. Перед тренировкой сделай небольшую разминку, чтобы разогреть мышцы и подготовить суставы.

Тренеры рекомендуют выполнять тренировку под табата-таймер 4-5 раз в неделю. Старайся подобрать упражнения на разные группы мышц, чтобы укрепить всё тело, а не одну определеную зону. После тренировки табата жир сжигается в течении суток, если делать всё правильно. Она не заменит силовую тренировку, но поможет качественно сбросить вес, и не займет много времени.

Наш табата таймер рассчитан на 4 минуты, но их нужно выполнить с максимальным усилием.

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