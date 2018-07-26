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Дорогие женские часы сделали в духе японских комиксов манга
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Дорогие женские часы сделали в духе японских комиксов манга 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Швейцарская часовая мануфактура Girard-Perregaux выпустила новые часы для женщин в линии Laureato. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в четверг, 26 июля.
Циферблаты и каучуковые ремешки женских часов в крупном стальном корпусе Laureato 38 mm выдержаны в цветовой гамме в духе японских комиксов манга: яркий синий Blue Infinito, лавандовый Viola Armonia или лимонно-желтый Giallo Luce. Часы оснащены автоматическим механизмом калибра GP03300 и доступны в версии на стальном браслете.
Циферблаты более миниатюрных также стальных Laureato 34 mm выдержаны в более мягких оттенках: нежно-розовом Rosa Prezioso или насыщенном мятном Turchese Purezza. Часы оснащены кварцевым механизмом калибра GP13100 и доступны в версиях с каучуковым ремешком под цвет циферблата либо со стальным браслетом.
Все часы инкрустированы бриллиантами. Каждая модификация выпущена лимитированной серией по 75 экземпляров.
Girard-Perregaux — часовая мануфактура, основанная в 1791 году. Среди изобретений бренда — турбийон с тремя золотыми мостами, представленный Констаном Жираром-Перрего в 1889 году на международной выставке в Париже, где он был отмечен золотой медалью. Кроме того, марка зарегистрировала свыше 100 патентов. В 2013 году Мануфактура Girard-Perregaux получила за модель Constant Escapement L. M. ряд наград, включая номинацию «Aiguille d’Or» на Женевском Гран-при высокого часового искусства.
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