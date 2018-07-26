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Как победить в любом споре?
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Как победить в любом споре? 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
«Послушай, ты не прав. Сейчас я тебе все объясню». Сколько раз каждый из нас произносил эту фразу и сколько раз терпел фиаско: люди, как правило, не изменяют даже самым глупым своим убеждениям. В таком случае как победить в споре? Психологи из Йельского университета нашли один способ. Они провели много экспериментов и наконец поняли, как убедить в своей неправоте даже самого упрямого оппонента. И самое приятное: этот способ не требует никаких сверхъестественных усилий с вашей стороны. Нужно лишь задать один единственный вопрос.
Иллюзия глубины понимания
Американские психологи уверены, что ответ на вопрос: «Как победить в споре?» кроется в двух ошибках человеческого сознания. Первая из них называется «иллюзией глубины понимания». Здесь все просто: человек всегда думает, что он разбирается в предмете лучше, чем на самом деле. С последствиями этого когнитивного искажения постоянно сталкиваются учителя (в особенности неопытные). Они приходят в класс, абсолютно уверенные в том, что отлично разбираются в любой теме, а потом не могут ничего объяснить ученикам или теряются во время дискуссии. Именно поэтому психологи часто советуют: хотите действительно разобраться в теме — объясните ее кому-нибудь. Делая знание понятным для другого человека, вы делаете его более простым и структурированным и для себя.
Теория когнитивной скупости
Вторую ошибку человеческого мозга ученые назвали «теорией когнитивной скупости». Принимая решения, люди склонны «урезать» свой мыслительный процесс: не думать об условиях, не рассматривать альтернативные варианты, не рассчитывать все ходы. Если спросить у человека, какой из двух городов больше (при условии, что один город ему знаком, а другой — нет), то он назовет знакомый, если знает, что этот город большой, или незнакомый, если знает, что известный ему город маленький. Брать в расчет неизвестное слагаемое он не станет. Мозг часто ограничивается имеющейся информацией и не рассчитывает все возможные варианты. В обычной ситуации это полезно, потому что экономит время и энергию. Но не тогда, когда вы хотите победить в сложном споре.
Эксперимент
Ученые из Йельского университета провели следующий эксперимент. Они собрали людей, интересующихся политикой, задали им спорные вопросы («Как вы оцениваете ввод войск в Иран» или «Что вы думаете о последней реформе здравоохранения?») и разделили на две группы. В первой группе испытуемые говорили свою точку зрения и подкрепляли ее аргументами — все как в обычном споре. А других участников попросили озвучить свое мнение и затем шаг за шагом описать то, как это будет работать. Например, если речь идет о новом законе, можно попросить человека описать весь путь этого закона в правительстве до его принятия (кто должен одобрить закон, как это происходит, какие этапы), а затем проанализировать то, как чиновники на местах будут приводить его в действие и к каким последствиям это приведет. Людей из первой группы практически невозможно переубедить: они оставались абсолютно уверенными в собственной правоте. А вот те испытуемые, которым предложили описать какие-либо механизмы, сразу же путались и позволяли ученым их переспорить.
Тот самый вопрос
Вот и весь секрет. Если хотите выиграть, во время спора не просите оппонента аргументировать свою позицию, спрашивайте: «Как это работает?». Дональд Трамп — отличный президент? Прекрасно, тогда спросите о политической системе Америки, о том, сколько реальной власти принадлежит президенту. Или узнайте у оппонента подробности предвыборной кампании и первых месяцев правления. И не забудьте спросить, как проведенные реформы повлияли на жизнь граждан. Скорее всего, Трамп перестанет быть отличным президентом в первые минуты спора.
Это работает и в бытовых ситуациях. Льняные шторы лучше жалюзи? Окей, к какому виду интерьера подойдут жалюзи, а к какому — обычные шторы? Как вы будете их чистить или стирать, кому в доме они могут навредить, зависит ли их внешний вид от погоды? Глубокие вопросы разубеждают людей в собственной непогрешимости, и после этого их можно спокойно переспорить. Но важно и самому не попасться в ту же ловушку.
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