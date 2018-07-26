Гид по активизму для новичков: как приносить пользу себе и обществу

Активизм показывает степень человеческой готовности участвовать в жизни общества и решении объективно важных проблем. Стереотипы, связанные с этим понятием, не дают большинству людей начать совершать значимые изменения как в личной, так и в общественной жизни. Если вам не безразлична какая-то проблема, коих сегодня огромное множество, или вы не хотите быть голословным в своих стремлениях принести пользу обществу, то пора задуматься о том, какие именно действия стоит предпринимать, чтобы что-то изменить в мире, в котором мы живем. Чтобы не навредить себе и окружающим и действительно добиться результата, необходимо быть последовательным и рационально подходить не только к словам и действиям, но и к формированию своих идей. Мы решили разобраться с тем, как каждый из нас может стать более активным гражданином и что нужно делать, если ранее активизм был для вас лишь высказыванием своего мнения в интернете.

1. Найдите проблему, к которой вы не безразличны

Когда речь идет об активизме, совершенно необязательно сразу же строить баррикады, ведь прежде чем высказывать свою идею и защищать ее активным образом, необходимо с этой самой идеей определиться. Именно поэтому первый шаг, который поможет вам приблизиться к активистской деятельности, — это поиск проблемы, которая действительно вас волнует. Будь это помощь бедным, защита животных или феминизм, чтобы не стать слепым последователем большинства, убедитесь, что вы разбираетесь и, что гораздо важнее, действительно сопереживаете происходящему. Именно тот факт, что проблема будет касаться вас лично и будет прочувствованна на индивидуальном уровне, поможет вам начать разбираться в активизме и сделать правильный первый шаг.

2. Следите за новостями

Найдя проблему, которая больше всего интересует вашего внутреннего активиста, начните следить за развитием событий в данной сфере. Отслеживайте все самые свежие новости, читайте аналитические статьи, ищите информацию, если понимаете, что ваших знаний о происходящем не хватает для построения представления, формирования аргументов и, что самое важное, конкретных действий. Используйте ключевые слова, чтобы быстро находить интересующую вас информацию, подпишитесь на рассылки в тематических изданиях, используйте интернет, чтобы состоять в сообществах, оставаться в курсе и делиться своим мнением.

3. Действуйте локально

Прежде чем выходить на мировой уровень активизма, начните с локальных проблем. Очень часто именно это помогает понять, что же такое активизм, а также открыть глаза на проблемы, рядом с которыми вы жили всё это время, ничего не замечая только потому, что они менее глобальны, чем те, о которых говорят в интернете.

Найдите информацию о местных сообществах, акциях и о том, как можно стать частью этого движения. Если вы хотите помогать животным, наверняка в вашем городе есть приюты или заповедники, в которых уже сейчас требуется ваша помощь.

4. Делитесь информацией

Начав какую-либо активистскую деятельность на локальном уровне, переходите к следующему шагу — распространению информации. Начните вести блог или даже собственный сайт, откройте публичную страницу или аккаунт в Инстаграме, сегодня существует масса способов повысить осведомленность людей о каком-либо важном вопросе. Рассказывайте о том, что происходит, какие действия предпринимаются вами и какие результаты достигаются. Так ваши подписчики смогут получать актуальную информацию и, возможно, начнут поддерживать вас.

5. Делайте пожертвования

Пожертвования — одна из самых простых форм активизма. Возможность сделать материальный вклад в решение какого-либо важного вопроса есть у всех, и сделать это можно не только на улице, но и более официально, если вы хотите знать, куда именно поступают ваши деньги. Если вы не доверяете местам сбора средств, которые предлагают местные организации, устанавливая соответствующие урны на улицах, магазинах и кафе, найдите официальный сайт движения и получите точную информацию о целях и средствах данной акции. Помимо местных благотворительных акций, которые часто вызывают сомнения у людей, есть более глобальные фонды, известные на мировом уровне, уже не один год занимающиеся спасением животных, беженцев, людей в Африке и в других малоразвитых странах. Вы всегда можете внести свой вклад в подобное мероприятие.

6. Измените образ жизни

Если вы хотите поддерживать интересное вам движение не только на словах, то самое правильное и самое полезное, что вы можете сделать, — это изменить свой образ жизни. Если вы боретесь за экологию, то самое время отказаться от чрезмерного потребления воды, бумаги, начать сортировать мусор и искать способы переработки материалов. Также логично было бы отказаться от неразумного использования аэрозолей, пластика и других искусственных материалов.

Если же вы беспокоитесь о животных, то включите в свой образ жизни заботу о тех, кому нужна помощь. То же самое и с феминизмом или любым другим социальным движением — соответствуйте своим взглядам не только на словах. Не обязательно ставить своей целью изменить этот мир, ведь гораздо больше пользы вы принесете, совершая небольшие, но нужные поступки, а не выкрикивая лозунги.

7. Присоединяйтесь или поддерживайте

Наверняка в вашем городе есть организации, которые занимаются социальными изменениями на локальном уровне. Если вы поддерживаете их идеи или проблемы, которые они поднимают, кажутся вам значимыми, то самое логичное, что вы можете сделать, — это поддержать их или вступить в них. Наверняка им требуются волонтеры, пожертвования, распространение информации на сайте, новые идеи.

8. Появляйтесь на мероприятиях

Для того чтобы иметь представление о том, что именно происходит в решении вопросов, которые вас волнуют, или же просто понимать, чем живут и интересуются люди, которые переходят от слов к действию, необходимо хотя бы иногда посещать мероприятия, посвященные обсуждению и решению этих вопросов. Ваше присутствие на значимом событии хотя бы городского уровня уже говорит о вовлеченности и небазразличии больше, чем идея, высказанная в социальных сетях.