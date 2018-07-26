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Игумен Нектарий рассказал режиссеру Германике, как сломал дорогие швейцарские часы
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Игумен Нектарий рассказал режиссеру Германике, как сломал дорогие швейцарские часы 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Глава информационно-издательского отдела Саратовской епархии игумен Нектарий (Морозов) дал интервью режиссеру Валерии Гай Германике, в котором признался, что не хотел уезжать из Москвы в Саратов. Как рассказал Нектарий, на то, чтобы привыкнуть к жизни в регионе, у него ушло 8-9 лет.
Также игумен рассказал историю о том, как одна из прихожанок его храма подарила ему дорогие швейцарские часы, которые он случайно сломал.
«Мне одна наша прихожанка, уезжая из города в другое место жительства, решила сделать подарок на всю жизнь и подарила очень дорогие швейцарские часы. Я не разбирался в то время в часах. Мне было не совсем понятно, что это такое, но я задумался, что это, наверное, что-то такое, что мне совсем не подойдет. Я действительно полез в интернет, увидел сколько они стоят, мне стало нехорошо, я стал ей звонить, просить, чтобы она их вязла обратно. Она говорит: «Нет, вы меня, пожалуйста, не обижайте, пусть они остаются вам на память. Я специально выбрала такие, которые вам всю жизнь прослужат и вас даже переживут, как бы это горько не звучало. И, пожалуйста, их носите, потому что для меня это очень важно». И вот я в задумчивости сел, думаю, что же делать, то ли я обижу одного человека, который это сделал от чистого сердца, то ли я буду массы людей соблазнять и искушать. Думая об этом, я крутил-крутил их в руках и сломал случайно», — рассказал Нектарий.
Священник уточнил, что позднее починил часы, продал и «на что-то полезное деньги потратил».
Позднее в беседе Германика упомянула, что часы стоили «миллилон».
Обсуждая разницу между жизнью в Москве и за ее пределами, Нектарий отметил, что разница действительно заметна.
«Это два совершенно разных мира. И люди, живущие в Москве, абсолютно не понимают, что такое Россия. И то же самое в церковном отношении», — уверен Нектарий.
Женский форум
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