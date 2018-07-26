Три магазина Сормовского района торговали алкоголем по ночам

Из-за многочисленных жалоб жителей Сормовского района на ночную торговлю спиртными напитками в местных магазинах сотрудники управления экономического развития районной администрации провели рейд. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в ходе проверки выяснилось, что три магазина, действительно, нарушают закон.

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Специалисты посетили четыре торговые точки на улицах Вождей революции, Ясной, Мокроусова и Федосеенко. В трех местах были выявлены нарушения — там алкоголь продавали с 22:00 до 9:00. Теперь продавцов-нарушителей ждут штрафы.

Уточняется, что в основном в темное время суток спиртным торгуют в нестационарных торговых точках, расположенных далеко от центра района. Это магазины в 7-м микрорайоне, поселках Комсомольский и Народный.

Ночные рейды мы будем проводить до тех пор, пока полностью не искореним факты незаконной торговли спиртным, — отметил руководитель района Дмитрий Сивохин

Ранее мы писали, что 29-летний нижегородец до смерти избил мать за отказ дать ему денег на алкоголь.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода