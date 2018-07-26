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Если тебя украли замуж — страшные истории испорченных судеб
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Если тебя украли замуж — страшные истории испорченных судеб 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Домашнее насилие, ненависть, жизнь в неволе или вовсе самоубийство — таковы последствия старого обычая, известного как похищение невест
Кража невест — распространенный обычай в некоторых странах Средней Азии и на Кавказе. в Кыргызстане таким способом создаются 20% браков в стране. Это более десяти тысяч девушек в год. В Казахстане, по оценкам правозащитников, цифра достигает пяти тысяч.
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Кража невест — давняя традиция, которая когда-то имела вполне практический смысл: воровали, чтобы не платить калым, но с согласия девушек. Сейчас же невесты чаще всего видят жениха в первый раз. Те действуют по принципу «приглянулась — надо брать». Главное, дотащить до дома, затем уговорами, запугиванием наденут платок — значит помолвлены.
Обычно в похищении участвуют несколько людей –это друзья молодого человека, его семья и порой даже религиозные деятели. Девушки часто подвергаются насилию, нередка и принудительная брачная ночь, после которой из-за стыда почти никто не уходит. По этой же причине многие родители девушек отказываются им помочь — не хотят позорить семью.
Согласно статистике, в Кыргызстане только одно из 700 дел о краже девушки доходит до суда, и только одно из 1500 кончается приговором. Главы республик хоть и выступают против «варварских обычаев», однако на практике искоренить их сложно.
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Даже в сознании правоохранительных органов остается некое понимание якобы традиций, что люди могут договориться, хотя здесь уже явное преступление — было совершено насилие.
Также по статистике 2014 года, 13% киргизских женщин заявили, что вышли замуж до 18 лет, в том числе 0,5% — не достигнув 15 лет. Молодые девушки, вступившие в брак в раннем возрасте особенно уязвимы: они не могут получить образование, профессию, найти работу и зарабатывать деньги. В случае развода, они не получат ничего, потому что ранние браки официально не регистрируют.
Основные последствия раннего брака — домашнее насилие и самоубийство. Многие девушки не выдерживают супруга или не хотят жить не по своей воле, из-за чего при удобной возможности сбегают и совершают суицид.
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