ГД отказалась приравнять пятилетнее сожительство к официальному браку

Депутаты Госдумы в первом чтении отклонили законопроект, приравнивающий пятилетнее сожительство к браку.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, приравнивающий пятилетнее сожительство к официальному браку и закрепляющий в Семейном кодексе понятие «фактические брачные отношения».

Как передает агентство городских новостей «Москва», на пленарном заседании Госдумы в четверг, 26 июля, депутаты выступили против данной инициативы, объяснив это тем, что законопроект окажется несправедливым по отношению к гражданам, заключившим официальный брак.