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ГД отказалась приравнять пятилетнее сожительство к официальному браку
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ГД отказалась приравнять пятилетнее сожительство к официальному браку 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Депутаты Госдумы в первом чтении отклонили законопроект, приравнивающий пятилетнее сожительство к браку.
Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, приравнивающий пятилетнее сожительство к официальному браку и закрепляющий в Семейном кодексе понятие «фактические брачные отношения».
Как передает агентство городских новостей «Москва», на пленарном заседании Госдумы в четверг, 26 июля, депутаты выступили против данной инициативы, объяснив это тем, что законопроект окажется несправедливым по отношению к гражданам, заключившим официальный брак.
«Каждая девочка мечтает о свадьбе, красивом платье, фате. А потом детишек рожают, они защищены. У них папа есть, мама есть. Гражданский брак — это не брак, это сожительство. Это нельзя принимать», — сказала в ходе обсуждения законопроекта глава профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.
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Женский форум
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