Ещё
Ассоциация фармпроизводителей против ограничения числа аптек в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ассоциация фармпроизводителей против ограничения числа аптек в России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) против ограничения количества аптек в России, заявил гендиректор АРФП Виктор Дмитриев. По его словам, упоминание об этом следует исключить из стратегии развития фармацевтической промышленности РФ до 2030 года.
Минпромторг РФ в начале июля опубликовал проект распоряжения правительства РФ об утверждении стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Авторы документа отмечают, что одним из важнейших вопросов конкурентной политики в розничном сегменте торговли лекарствами является вопрос ограничения количества аптек для повышения качества обслуживания.
Дмитриев назвал это предложение Минпромторга «неожиданным». «Мы полгода назад бились за то, чтобы в торговых сетях не разрешали продавать (безрецептурные лекарства — ред.), а тут вдруг начали сокращать (аптеки — ред.) По-моему, эти вещи просто должны уйти из стратегии», — сказал глава АРФП в четверг в ходе совместного заседания комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности и профильных комиссий РСПП.
По мнению Дмитриева, стратегия должна отражать не индивидуальные, а системные решения для развития отрасли. «То есть для тех, кто входит в этот бизнес, кто работает в нем, будут понятны ориентиры, к чему стремиться, куда двигаться. И надо понимать, если ты вошел в систему, то у тебя есть перспективы добиться хороших результатов», — добавил он.
Последние новости
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео Украинский 150-метровый инструмент для взятия Крыма: что пошло не так США принудили Германию к откату за "Северный поток-2"
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна последней цифры вашего года рождения16
Тарзан стал «похож на женщину»6
Чем отличаются коричневые яйца от белых43
Дочь Галкина поразила своими навыками15
Мужчины каких наций считаются лучшими любовниками2
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
11:35
Как эволюционировала Барби
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение