Ассоциация фармпроизводителей против ограничения числа аптек в России

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости . Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) против ограничения количества аптек в России, заявил гендиректор АРФП Виктор Дмитриев . По его словам, упоминание об этом следует исключить из стратегии развития фармацевтической промышленности РФ до 2030 года.

Минпромторг РФ в начале июля опубликовал проект распоряжения правительства РФ об утверждении стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Авторы документа отмечают, что одним из важнейших вопросов конкурентной политики в розничном сегменте торговли лекарствами является вопрос ограничения количества аптек для повышения качества обслуживания.

Дмитриев назвал это предложение Минпромторга «неожиданным». «Мы полгода назад бились за то, чтобы в торговых сетях не разрешали продавать (безрецептурные лекарства — ред.), а тут вдруг начали сокращать (аптеки — ред.) По-моему, эти вещи просто должны уйти из стратегии», — сказал глава АРФП в четверг в ходе совместного заседания комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности и профильных комиссий РСПП

По мнению Дмитриева, стратегия должна отражать не индивидуальные, а системные решения для развития отрасли. «То есть для тех, кто входит в этот бизнес, кто работает в нем, будут понятны ориентиры, к чему стремиться, куда двигаться. И надо понимать, если ты вошел в систему, то у тебя есть перспективы добиться хороших результатов», — добавил он.