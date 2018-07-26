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Жительница Ставрополя отправилась в Тюмень на велосипеде
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Жительница Ставрополя отправилась в Тюмень на велосипеде 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Наталья Иванова решила совершить одиночный велопробег из Ставрополя в Тюмень, где живет ее отец. Ставропольчанка проедет через несколько крпуных городов страны на трехколесном велосипеде.
Велопутешественница планирует добраться до Тюмени за месяц и преодолеть около 2 тысяч километров. Причем на некоторых участках она будет передвигаться с велосипедом на поезде, чтобы сократить время в пути, сообщает «Свое ТВ».
С собой женщина взяла палатку для ночевок, запас продуктов, лекарства от диабета. На одиночный марафон Иванова решилась, чтобы посмотреть некоторые города России и при этом она хочет доказать, что для человека с сахарным диабетом доступны длительные путешествия.
Погостив у отца, велопутешественница планирует вернуться домой в Ставрополь на самолете.
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