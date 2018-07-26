О дружбе и любви поговорили в библиотеке на Зеленоградской

В библиотеке № 26 на Зеленоградской улице в рамках дискуссионной площадки «Скажи вслух» с подростками из ГБУ ЦПСиД САО была проведена беседа на тему «Что такое дружба? Какой я друг? Что такое любовь? Могу ли я любить и быть любимым?». Об этом сообщается на сайте библиотечной системы округа.

«Вместе рассмотрели ролевые ситуации, а самоанализ помог ответить ребятам на эти вопросы в ходе нашего занятия», — говорится в сообщении.

Напомним, библиотека № 26 района Ховрино находится по адресу ул. Зеленоградская, д. 27А. (ис)