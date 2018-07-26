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О дружбе и любви поговорили в библиотеке на Зеленоградской
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О дружбе и любви поговорили в библиотеке на Зеленоградской 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В библиотеке № 26 на Зеленоградской улице в рамках дискуссионной площадки «Скажи вслух» с подростками из ГБУ ЦПСиД САО была проведена беседа на тему «Что такое дружба? Какой я друг? Что такое любовь? Могу ли я любить и быть любимым?». Об этом сообщается на сайте библиотечной системы округа.
«Вместе рассмотрели ролевые ситуации, а самоанализ помог ответить ребятам на эти вопросы в ходе нашего занятия», — говорится в сообщении.
Напомним, библиотека № 26 района Ховрино находится по адресу ул. Зеленоградская, д. 27А. (ис)
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