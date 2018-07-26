Профессиональный плакальщик. Как перестать винить себя за неудачи

«Надо менять свою жизнь!» — такое обещание мы даем себе накануне Нового года, в день рождения или в очередной понедельник. Это некая точка невозврата, когда требуется смена привычного режима работы системы. Мы достигли критического состояния, при котором нужно или научиться управлять хаосом в своей жизни, или перейти на новый уровень упорядоченности. Как мы оказались в состоянии, близком к хаосу, и как вернуться за «штурвал» своей жизни?

Если бы в 1974 году американский психиатр Герберт Фрейденбергер не придумал термин «синдром эмоционального выгорания», у нас не было бы столь хорошей теоретической базы для объяснения этого явления, с которым сталкиваются врачи, педагоги, менеджеры — все, чья работа связана с тесным контактом с людьми.

Напряженный ритм, психологическая нагрузка при взаимодействии с трудным контингентом (а кто может признаться, что его клиенты, партнеры, акционеры — простые, с точки зрения коммуникации, люди?) приводят к развитию этого состояния.

Последние изыскания в этой области говорят о том, что синдрому burnout более подвержены женщины. Так, согласно опубликованному в марте 2018 г. исследованию Montreal University, женщины чаще мужчин страдают от синдрома эмоционального выгорания в силу как минимум трех причин — ограниченной свободы принятий решений, низкой самооценке, недостаточного авторитета на работе.

Что же сделать, чтобы взять под контроль свои эмоции и вернуть радость от свершений?

Советов, как преодолеть синдром хронической усталости, множество — пойти в спортзал, определиться с хобби, планировать рабочий день и перераспределить нагрузку. Простые рецепты, увы, не работают, а зачастую приводят к состоянию «белки в колесе», которой надо не только отработать «от звонка до звонка», но еще и успеть на кулинарный мастер-класс или беговую дорожку. Мир перестает быть черно-белым — в нем появляются «оттенки серого», но даже такая градация не возвращает нам полноцветность картины.

Вот три способа добиться «эффекта возгорания».

1. Наш враг — наш друг

Надо понять, что синдром выгорания дается нам как форма психологической защиты. Как страх является сигналом опасности для того, чтобы мы избежали этой опасности, так и наше временное состояние опустошенности — это лишь попытка организма исключить излишнюю эмоциональность в ответ на события, которые кажутся нам травматическими. Собственно, и Фрейденбергер, автор концепции, отмечал наибольшую склонность к синдрому выгорания у мечтателей, людей эмоциональных, склонных к идеалистическому отношению к работе (то есть тех, кто изначально склонен делить на «белое и черное»). Примите его как охранника, а не как врага, призванного сбить наше движение по орбите. Не надо с ним бороться!

2. Принцип «зеленого маркера»

Принять, наконец, и то, что мы не можем изменить мир. Как же так? Я могу бросить карьеру, уйти в монастырь, учить детей в Африке — разве не я хозяйка своего положения? А теперь факт. Зачастую, поменяв работу, мы только меняем декорации, но суть остается прежней. Поэтому надо изменить свое отношение к происходящему. Казалось бы, банальный совет, но предлагаю вам «вскрыть прием».

Энергия течет туда, куда направлена наша мысль. Фиксируясь на проблемах и недостатках, мы тратим всю нашу энергию на преодоление, исправление этих «дефектов». И страдаем, если усилия не приносят результата. Попробуйте сменить фокус, не говорить, что не нравится, а подчеркивать то, что получается и дает результат.

Не надо тратить время и силы на то, чтобы изменить мир под свои шаблоны. Следует обратить внимание на «точки роста», — на то, что уже отлично работает, и попробовать это тиражировать. Это и есть принцип «зеленого маркера» — мы не вымарываем ошибки, а подчеркиваем достижения. Аналогия очень простая — в школе вместо того, чтобы подчеркивать «как правильно», нам указывали красными чернилами на ошибки. Отсюда наша привычка во всем видеть только проблему, а не возможности.

Отличной иллюстрацией может служить легендарный эксперимент Университета Айовы (США), проведенный Мари Тьюдор в 1939 году и получивший название Monster Study. Исследователи разделили группу из 22 детей из сиротского приюта в Давенпорте на две подгруппы. Одну хвалили за их способности, других — жестко критиковали. Как результат — во второй экспериментальной группе у абсолютно здоровых детей развились речевые паталогии. Даже после окончания эксперимента и во взрослой жизни «подопытные» оставались неуверенными в себе и испытывали проблемы с речью.

3. Фокус на белое

Меняем фокус нашего сознания — мы видим не недостатки, а преимущества. Далее мы меняем акценты в нашей повседневной риторике — не жалуемся, не критикуем, не наказываем за ошибки (даже себя), а вдохновляем.

Далее меняем отношение к тем, кто нас окружает. Конкурент — больше не враг, а тот, кто заставляет совершенствоваться. Руководитель смежного отдела, добившийся лучших результатов — член нашей «корпоративной сборной». Крутые селфи в ленте больше не раздражают, а напоминают о том, что и вам пора выложить фото. Врагов нет — есть партнеры. Основная ценность такого подхода — фокус на эффективность, команду, сотрудничество. Долой самобичевание и бешеную «гонку вооружений» в попытке доказать что-то всему миру и исполнительному директору.

Иногда мы, словно дети из сиротского приюта в Девенпорте, оказавшиеся внутри «чудовищного эксперимента» Мари Тьюдор, — не можем обрести уверенность в себе из-за постоянных напоминаний о промахах и несовершенстве. А единственным, кто наказывает нас за ошибки, становимся мы сами.

Читайте также

Поймать дзен. Как научиться владеть собой Надежда или ожидание? Как преодолеть страх неизвестности и не разочароваться в своих ожиданиях