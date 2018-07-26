Жену Валерия Меладзе обокрали в Испании

В начале лета Валерий Меладзе устроил для своей супруги Альбины Джанабаевой второй медовый месяц. Они катались на яхте и купались в море в Италии. Позже певица снова улетела за границу. Уже в одиночестве она гуляла по Ницце и делилась снимками, на которых демонстрировала идеальную фигуру в купальнике. Проведя несколько недель дома артистка снова отправилась нежиться под солнцем.

Личное досье

Джанабаева Альбина БорисовнаАльбина Джанабаева — актриса, певица, телеведущая. Начала свою карьеру на бэк-вокале у Валерия Меладзе, стала широко известной, когда влилась в один из составов группы «ВИА Гра». Сейчас Альбина отдыхает в Испании. Она уже успела позагорать и насладиться красотами местной природы. Однако на днях с певицей произошел неприятный инцидент. Она стала жертвой необычных грабителей. Артистка закупала продукты в супермаркете и в один момент у нее пропала тележка, где уже было много товаров, но не оплаченных. «Я оставила уже полную тележку, ровно на 2 минуты, нырнула в какой-то нужный мне отдел… выхожу, а ее нет… Я не поверила своим глазам. „Ну кому нужна чужая тележка с продуктами, которые даже не оплачены?“, — подумала я. Все обошла, а ее нет!», — поделилась Джанабаева.

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Супруга Меладзе так и не смогла найти свою тележку и даже продавцы не смогли ей помочь. Певица не исключает, что кто-то мог случайно забрать ее тележку. В итоге ей пришлось заново собирать все необходимые продукты. Артистка призналась, что с ней такое произошло впервые. Поклонники отметили, что такое с ними случалось. Некоторые оказывались на месте тех людей, которые на автомате оплачивают товар, а дома обнаруживают, что по ошибке купили то, что лежало не в их корзине.