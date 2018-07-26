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Под Липецком девушке, зарезавшей подругу и ее дочь, дали 18 лет тюрьмы
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Под Липецком девушке, зарезавшей подругу и ее дочь, дали 18 лет тюрьмы 

ИД «Собеседник» 55 минут назад
Липецкий областной суд признал 22-летнюю девушку виновной в жестоком убийстве женщины и ее трехлетней дочери из зависти.
Как передает «Интерфакс», само преступление, о котором идет речь, произошло в октябре 2017 года: находившаяся в гостях у своей школьной подруги 22-летняя жительница города Грязи нанесла множественные удары ножом хозяйке, а также ее трехлетней дочери. Позднее девушка попыталась скрыть следы преступления, смыв пятна крови, а также спрятав тело ребенка. Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским все же удалось выйти на подозреваемую.
Агентство уточняет, что в четверг, 26 июля, Липецкий областной суд признал 22-летнюю подсудимую виновной в совершении жесткого двойного убийства. Сама преступница объяснила эти действия внезапно возникшей неприязнью к школьной подруге на почве зависти.
Отмечается, что судебное заседания приходилось прерывать из-за того, что женщине-конвоиру стало плохо после оглашения подробностей совершенного преступления.
Суд приговорил девушку в 18,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
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